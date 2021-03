El significat dels Ous de Pasqua

L'ou sempre ha significat vida i naixement en moltes civilitzacions. La religió catòlica la va adoptar com a símbol de la resurrecció de Crist, no obstant això l'origen del mite del conill de pasqua no és cristiana, sinó que més aviat es remunta als temps precristians de Nord d'Europa, Anglaterra i els Estats Units. De fet no hi ha cap al·lusió en la bíblia òbviament ni del conill ni tampoc dels ous.

Segons algunes llegendes, el conill apareixia en pasqua amb una canastra plena de dolços i ous de colors que eren amagats perquè fossin trobats, d'aquí la tradició d'amagar-los perquè els busquin els nens. Els ous representen la vida, la fertilitat, la perfecció i la resurrecció. D'aquí també l'aparició del conill, ja que aquest animal s'identifica com cap altre amb la vida, a l'ésser el primer animal que amb l'arribada de la primavera surt del seu cau i així mateix se l'identifica amb la fertilitat, per la seva coneguda capacitat de reproducció.