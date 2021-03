Aules a l'aire lliure, a La Salle Figueres

L'escola La Salle Figueres és un edifici imponent a la ciutat, conegut també com els Fossos. L'escola compta amb amplis espais educatius, és un edifici gran i històric que compta amb múltiples aules polivalents, equipaments esportius, laboratoris, biblioteca, aula de música, robòtica, informàtica... entre altres. Els dies 6 i 7 de març, l'escola obrirà les portes a totes les famílies que vulguin veure presencialment les seves instal·lacions. Cal demanar cita al web de l'escola (figueres.lasalle.cat).

L'edifici, ordenat per etapes

L'escola està ordenada segons les diferents etapes educatives. Educació Infantil té el seu propi edifici amb sis aules i dos patis a l'aire lliure. Això permet que els més petitons de l'escola puguin moure's amb total llibertat i autonomia, amb espais, mobiliari i jocs exteriors d'ús exclusiu adaptat a les seves edats que també desenvolupen la psicomotricitat. Les aules d'infantil estan equipades amb pissarres interactives, però predominen els racons per aprendre manipulant, créixer jugant i compartir amb els nens i les nenes. Aquest curs els alumnes d'infantil han estrenat un rocòdrom al pati de sorra i ha estat un èxit.

Els alumnes de Primària ocupen els dos pisos principals de l'escola. Amb aules àmplies i amb molta llum natural. Les aules estan equipades amb pissarres digitals i connexió wifi per quan es treballa amb dispositius digitals. Els diferents cicles estan en classes seguides, facilitant així el treball entre classes i entre cicles. Els passadissos també són espais amples i lluminosos i solen ser l'aparador dels treballs manuals dels alumnes i així tothom en pot gaudir.

Els alumnes de Secundària ocupen dos pisos, també, amb classes equipades amb accés a internet, pissarres digitals i projector. També espais amplis i confortables que permeten tant el treball individual com el treball en grups cooperatius i entre les diferents classes.

Els espais comuns

L'escola compta amb uns espais comuns que utilitzen els alumnes de les tres etapes educatives. Un gimnàs, tres laboratoris degudament equipats (el de biologia, el de química i el de física), una aula de plàstica i dibuix, una aula de música amb instruments, un teatre, una biblioteca escolar oberta a la comunitat educativa, una aula d'informàtica, una aula de robòtica, dues aules polivalents, aules de suport i un Museu de Ciències Naturals amb una valuosa col·lecció científica. Aquests espais d'ús habitual estan preparats i equipats per treballar per classes de manera individual o en grup, amb connexió a internet i sovint també són espais on es poden reunir alumnes d'un mateix curs per fer activitats diverses, ja que són molt amplis.

El menjador escolar també és un espai ampli amb gran capacitat. Els més petits de l'escola dinen al seu edifici, i els alumnes de primària i secundària al menjador principal.

Els exteriors

Ara més que mai, els espais exteriors han estat un complement perfecte per treballar dins l'escola i fora de l'aula. El pati de l'escola és molt gran. Els alumnes d'infantil tenen el seu espai propi i la resta d'alumnes gaudeixen d'un espai privilegiat, amb molta ombra a l'estiu i molt de sol a l'hivern. Pistes de bàsquet i de futbol, bancs per seure i el rocòdrom formen part del pati de primària i secundària que gaudeixen en franges horàries diferents.





Aquest any s'ha obert als alumnes un espai molt característic de l'escola: el jardí. S'ha equipat amb taules per treballar o gaudir de l'espai a les hores d'esbarjo, amb dues pissarres i dos fòrums on poder fer classes, debats, presentacions orals a l'aire lliure. El camp de la Tramuntana, un espai al costat del centre, complementa els espais exteriors de l'escola. Una gran esplanada amb herba on quan la pandèmia ho permeti, ens hi reunirem tota l'escola per fer les celebracions escolars que ens caracteritzen.