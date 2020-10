Halloween: cinc receptes terrorífiques per elaborar amb nens

Les celebracions a l'entorn de Halloween fan gaudir especialment els nens i les nenes. Any rere any, la tradició va penentrant amb més força a la nostra cultura i això fa que cada vegada hi hagi més gent aficionada. Preparar receptes de cuina terrorífiques és una de les opcions festives d'aquests dies en família. Per això, apunteu-vos les següents elaboracions per al Halloween 2020 per preparar amb els més petits.

Pizza de fantasmes i aranyes

Ingredientes

Mozzarel·la en llàmines

Olives negres

Orenga

Massa de pizza



Elaboració

Per crear aquesta pizza necessites formatge mozzarel·la en llàmines, que tallarà amb la forma d'un fantasma, i olives negres, que utilitzaran per fer les aranyes amb petites potes. Pots recrear fàcilment aquestes últimes o bé tallant petites tires d'una oliva o bé amb petits bocinets d'orenga. Et quedarà terroríficament deliciosa.

Ous d'aranya

Ingredients

Ous durs

Olives negres

Pebrot vermell a la brasa



Elaboració

El primer pas per aconseguir aquest plat de Halloween és posar els ous a coure amb aigua. Quan estiguin llestos, els has de pelar i tallar per la meitat. En paral·lel, pica les olives negres per poder formar les aranyes que presidiran els ous. Aprofita també per tallar els pebrots en petites tires.

Amb els ingredients degudament tallats, ja podràs muntar les aranyes sobre els ous i acabar la decoració amb les tires de pebrot vermell.

Dits amputats

Ingredients

Salsitxes de frankfurt

Ametlles en llàmines

Salsa de tomata



Elaboració

Aquest plat per a Halloween és d'allò més espectacular, i la seva preparació és ben fàcil. Només hauràs de disposar en un plat les teves salsitxes de frankfurt i col·locar a les seves puntes l'ametlla, per simular que es tracta d'una ungla. Finalment, rega les teves salsitxes amb la salsa de tomata i el resultat serà sagnant.

Torrades fantasmagòriques

Ingredients

Suc de tomata

Formatge per fondre

Olives negres

Llesques de pa



Elaboració

El primer que has de fer és sucar el pa amb tomata. Col·loca el formatge al centre de la torrada, intentant donar-li la forma de fantasma. Talla les olives negres per donar forma a allò que serà la cara dels teus fantasmes. Fica les torrades al forn durant uns minuts i tindràs enllestit el teu menú de Halloween.

Galetes de Halloween

Ingredients

250 grams de farina

125 grams de mantega

2 rovells d'ou

3 cullerades grans d'aigua

75 grams de sucre

Fondant negre, taronja i blanc per decorar



Elaboració

Forma un volcà amb la farina i fes un forat al mig. A continuació, talla la mantega en petits trossos i aboca-la al volcà juntament amb el sucre, les tres cullerades soperes d'aigua i els dos rovells d'ou. Finalment, barreja-ho tot fins que quedi una massa compacta.

Amb l'ajuda d'un corró, estira la massa. Posa mantega al paper d'alumini perquè no s'enganxin les galetes durant la cocció. Utilitza uns motlles de monstres per realitzar les formes sobre la massa. Pinta les galetes amb l'ou i posa-les al forn a 180 graus durant 10-15 minuts. Passat aquest temps, deixa refredar les galetes.

Mentrestant, estén amb un corró de cuina la massa de fondant i talla'l amb ajuda dels motlles que has utilitzat per fer la forma a les galetes. enganxa la figura de fondant sobre la galeta amb l'ajuda d'una mica d'aigua. Fes el mateix per fer els ulls, la boca i tots els detalls que vulguis afegir a aquestes postres tan delicioses.