Redueixen el seguiment de l'embaràs als CAP i hospitals i creix l'interès per parir a casa

La pandèmia del coronavirus ha obligat aquestes primeres setmanes a limitar les visites de seguiment de l'embaràs als centres d'atenció primària (CAP) i als hospitals a aquelles que es consideren imprescindibles. "Volem evitar l'exposició innecessària de la dona venint a l'hospital", recalca el cap del Servei de Medicina Maternofetal del Clínic, el doctor Francesc Figueras.

També es demana a les dones que, si poden, hi acudeixin soles. Pel que fa als parts, els hospitals escurcen al màxim l'estada de la mare i el nounat, amb altes precoces, mentre que l'interès per parir a casa creix. "Un part a casa ha de ser per desig i convenciment i no un producte de la por", assenyala Alba Pallisé, de l'Associació Catalana de Llevadores (ACL).

"Algunes proves, les deixem per més endavant; altres que es podrien considerar més innecessàries, les cancel·lem i estem fent molta consulta telefònica. A grans trets, hem simplificat el seguiment de l'embaràs i una part se segueix de forma telemàtica", afirma el doctor Figueras a l'ACN en una entrevista telefònica -per la crida de confinament general-. Per evitar desplaçaments als centres, només s'estan fent aquelles proves i exploracions imprescindibles i que no es poden demorar. Un exemple és la vacunació de la tos ferina. Un altre, l'ecografia del segon trimestre, anomenada morfològica, que busca possibles malformacions anatòmiques i que és una prova molt important.

"Es tracta que l'exploració sigui el més breu possible però sense afectar la qualitat de la prova i que impliqui el mínim de persones possibles", destaca Pallisé, vocal de l'Associació Catalana de Llevadores. Els centres estan demanant a les dones que si poden hi acudeixin sense acompanyants per evitar possibles contagis als professionals o dels professionals a la família. "Ens veiem obligats a limitar l'accés a les consultes dels acompanyants. Per a l'embarassada, això té una especial importància i l'experiència no és l'òptima per a la dona ni per a les parelles", assumeix el cap de Medicina Maternofetal de l'Hospital Clínic.

"El que podia ser una ecografia de plaer, amb la parella, els avis o els altres fills, per veure el bebè i gaudir de l'embaràs, l'estem desproveint de la part més social per centrar-nos en els temes més tècnics i sanitaris", assenyala la llevadora, que afegeix: "I sap molt greu, perquè des de fa molts anys que l'embaràs s'acompanya d'una visió biopsicosocial". Amb tot, Pallisé puntualitza que aquests canvis s'han hagut d'aplicar ara per la irrupció del coronavirus, però creu que, si la situació de crisi sanitària s'allarga, s'hauran de buscar maneres per retrobar aquest acompanyament social en l'embaràs amb una sèrie de precaucions.

La pandèmia també ha obligat a suspendre totes les activitats en grup, com la preparació per al part; del postpart o els grups de suport a l'alletament. De fet, va ser una de les primeres mesures que es van prendre quan van començar a créixer els casos de covid-19. Les llevadores han buscat alternatives com vídeos teòrics i pràctics de preparació del part; exercicis per fer a casa i informació per treballar el pla de naixement, on la dona expressa les seves voluntats respecte al part.



Missatge de tranquil·litat: no s'ha demostrat risc de transmissió vertical

Els especialistes estan rebent aquests dies moltes consultes de dones embarassades que els traslladen angoixa i dubtes pels canvis en els protocols als hospitals i preocupació sobre com podria afectar un eventual contagi en la gestació o en el bebè. Els experts donen un missatge de tranquil·litat.

En el cas del coronavirus, no s'ha detectat fins ara risc de transmissió vertical, per tant es considera inexistent o molt poc probable. "No és molt extensa l'experiència que tenim en el coronavirus, però no hi ha evidència que es pugui transmetre de la placenta al fetus. A diferència d'altres malalties, el coronavirus fa poc vulnerable la dona embarassada, que sol presentar una clínica lleu, i no comporta risc de transmissió vertical", explica el doctor Figueras.

Tampoc hi ha evidència científica que el virus es pugui transmetre per l'alletament, tot i que les mares amb símptomes han de prendre precaucions com posar-se una mascareta i altres mesures si és necessari. Els experts recorden també la necessitat d'extremar les mesures d'higiene, com per exemple, netejar-se bé la pell o els estris que s'utilitzen, però aquesta és una recomanació per a totes les mares, encara que no tinguin símptomes, i per a tota la població.



Altes precoces i interès per parir a domicili

El doctor Figueras indica que la pandèmia de coronavirus no ha de suposar "cap diferència especial" en el part, excepte en l'estada a l'hospital, que intenten que sigui el més curta possible. Els centres estan donant altes precoces, entre 12 i 24 hores després, en els parts vaginals sense complicacions, mentre que abans se solien esperar unes 48 hores. A més, organitzen la visita de la llevadora a casa de la família per completar el seguiment del puerperi. Aquest canvi de procediment permet reduir el risc de contagi de coronavirus a les mares i els bebès i, també, alliberar llits en un moment en què els centres es troben focalitzats a donar resposta a les persones amb covid-19 en estat greu.

Les llevadores estan notant un increment de la demanda per parir a casa i, també, per a l'acompanyament a domicili durant la dilatació i les fases inicials per reduir l'estada a l'hospital. Tot i que encara és d'hora per quantificar aquest augment, considera Pallisé, sí que tenen algunes primeres dades.

L'equip de llevadores de Tarragona sol atendre un o dos parts a domicili al mes, mentre que en els primers deu dies de confinament, han rebut vuit peticions, segons dades de l'associació. A nivell de Catalunya, una cinquantena de dones més han demanat un part a casa i han dit que sí a una vintena.

La llevadora adverteix que no totes les demandes es podran atendre, ja que aquests parts han de ser de baix risc i perquè és "molt important el convenciment de la parella; la mare l'ha de voler i el pare li ha de donar suport", recalca.



Aprenentatge per a després de la crisi

Pallisé intenta trobar notes positives aquests dies per a després de la pandèmia. Per a aquesta llevadora, la crisi sanitària ha posat de relleu que els serveis públics d'atenció al part són en hospitals i la "paradoxa" que mares i nadons en principi sans hagin d'acudir en aquests centres, que poden comportar risc d'infeccions adquirides en aquestes instal·lacions (nosocomials). Pallisé posa l'exemple de països com Anglaterra, amb sistemes mixtos d'atenció al part en hospitals per a embarassos de risc, però també cases de naixement -normalment a prop d'hospitals per si calgués un trasllat urgent- i més atenció a casa.

"És possible que aquesta crisi ens faci repensar l'atenció a les dones amb embarassos i parts de baix risc des d'una concepció més salutogènica i menys de patologia. Ens podem plantejar construir cases de naixements i un altre tipus d'atenció, més pròxima i a domicili, per donar resposta a les mares i nadons sans sens haver-los de posar en risc, com quan ara una malaltia ens ha posat el sistema de cap per avall. Són notes que podem extreure per quan tot això hagi passat, perquè ara el que hem de fer és adaptar tots els recursos que tenim de forma eficient i d'això el sistema català en sap molt".



L'Hospital d'Igualada, epicentre del brot, adapta els protocols

La vida continua obrint-se camí a l'Hospital d'Igualada malgrat que aquests dies s'ha convertit en epicentre del brot de coronavirus més important del país. Les sales de part s'han convertit en zones aïllades i es prenen totes les precaucions possibles, com si es tractés de "zones positives per coronavirus", segons han indicat fonts sanitàries a l'ACN.

L'equipament ha adaptat els protocols de la unitat de maternitat per reduir al màxim el temps que les dones es queden a la sala de parts i, una vegada han tingut el fill, ja no ingressen a la planta de maternitat. Pediatres i metges donen altes precoces perquè, des de l'hora del naixement i fins a l'alta hospitalària, passin aproximadament vuit hores en casos de parts vaginals i sense risc associat, minimitzant així el risc d'exposició a la covid-19.

Amb tot, els protocols s'adapten en funció de cada dona i del risc associat al naixement. En aquest sentit, especifiquen que no se segueixen les mateixes mesures si és un primer fill que un segon, per exemple. També se segueixen procediments específics en casos de cesàries o parts induïts. És el cas de la Maria, veïna d'Igualada, a qui la setmana passada li havien de provocar el part perquè ja estava embarassada de 40 setmanes. "Entre l'Hospital i nosaltres, vam decidir anul·lar la inducció per tal d'estar el mínim d'hores a l'hospital", ha explicat.

També a l'Ivet, que està a la recta final del seu embaràs, li han posposat dos controls per temes de seguretat, però se sent tranquil·la perquè totes les proves importants ja les hi havien fet. "El meu embaràs no s'ha vist molt afectat pel coronavirus, de moment", ha reconegut.

El funcionament dels controls prenatals també han canviat i les ecografies s'han traslladat al CAP de Vilanova del Camí. Algunes de les consultes que no requereixen cap prova associada es fan per telèfon i es manté el contacte amb les futures mares per via telemàtica. És el cas de la Maria, a qui l'última visita de la llevadora es va fer per telèfon, o el de l'Alba, a qui la primera visita també ha estat per via telefònica.