Quan es canvia l'hora?

Tot i la crisi del coronavirus i el confinament, l'horari d'estiu arriba, com és habitual, l'últim diumenge de març, enguany demà dia 29. Així, a les dues de la matinada (hora peninsular) d'aquest diumenge, s'avançarà el rellotge fins a les tres. El Parlament Europeu encara està debatent la possibilitat d'eliminar els canvis d'hora a partir de l'any 2021.



Inici de la primavera

Per la seva part, la primavera de 2020 va començar el divendres 20 de març a les 4.50 hores (hora oficial peninsular) i durarà 92 dies i 18 hores, acabant el 20 de juny amb l'inici de l'estiu. Durant aquesta estació es produirà el canvi d'hora i es podrà veure un eclipsi de Lluna.

Segons informa l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional (OAN-IGN), dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, l'inici de les estacions ve donat, per conveni, per aquells instants en que la Terra es troba en unes determinades posicions en la seva òrbita al voltant del Sol.

En el cas de la primavera, aquesta posició es dóna quan el centre del Sol, vist des de la Terra, creua l'equador celest en el seu moviment aparent cap al nord. El dia que això succeeix, la durada del dia i la nit pràcticament coincideixen. A aquesta circumstància se l'anomena també equinocci de primavera. En el moment en què a l'hemisferi nord comença la primavera, a l'hemisferi sud comença la tardor.

Així, l'inici de la primavera és l'època de l'any en què la longitud del dia s'allarga més ràpidament. A les latituds de la Península, el Sol surt pels matins més d'un minut abans que el dia anterior, i a la tarda es posa més d'un minut després. Com a conseqüència, a l'inici de la primavera, el temps en què el Sol està per sobre de l'horitzó augmenta gairebé tres minuts cada dia.



Nou cicle solar

L'activitat del Sol es caracteritza per la presència en la seva superfície de taques, fulguracions i protuberàncies, i a la Terra s'aprecia en alteracions en la propagació de les ones de ràdio i en una major presència d'aurores polars.

Aquesta activitat segueix un període d'aproximadament 11 anys, i està associada al cicle magnètic de el Sol. Actualment, la Terra es troba en el cicle solar número 24 que va començar al desembre de 2008 i va aconseguir el seu màxim a l'abril de 2014.

Segons les estimacions realitzades per NOAA i Space Weather Prediction Center, durant l'hivern el nombre de taques solars arribarà valors entre 0 i 12. Les prediccions apunten que durant l'any 2020 acabarà el cicle 24 i començarà un nou cicle solar, el nombre 25 .



Eclipsis i pluges de meteors

Aquesta primavera deixarà, el 5 de juny, un eclipsi penombral de Lluna que serà visible a Europa, Àfrica, Àsia i Austràlia. L'inici de l'eclipsi de penombra tindrà lloc a les 17.48 hores UTC (18.48 hores a Espanya) i serà visible a Oceania, Àsia i Àfrica oriental. L'eclipsi acabarà a les 21.04 hores UTC (una hora més tard a la Penínsul·la Ibèrica), sent visible en les últimes fases a Oceania occidental, Àsia, Europa, Àfrica i l'extrem oriental de Sud-amèrica.

A més, com tota època de l'any, es produiran diverses pluges de meteors. Les dues més importants de la primavera seran les Lírides i les Eta Aquàrides.

Les Lírides tenen una taxa mitjana d'activitat de 18 meteors per hora, i una velocitat de 49 quilòmetres per segon durant diversos dies. Tot i ser una pluja de meteors "discreta", segons indica l'OAN-IGN, alguns anys la taxa d'activitat s'incrementa a més de 100 meteors per hora, però és difícil predir en que any es produiran aquests "esclats".

En qualsevol cas, el 2020 serà un any "excel·lent" per a l'observació de les Lírides, ja que el seu moment de màxima activitat (cap al 22 d'abril) serà un dia abans de la lluna nova (el novilunio tindrà lloc el dia 23 de abril).

Per contra, 2020 serà un "mal any" per a l'observació de les Eta Aquàrides, ja que la Lluna, que estarà plena el dia 7 de maig, dificultarà l'observació de la pluja d'estrelles en el seu màxim, que es donarà el 6 de maig. Els meteors de les Eta Aquàrides tenen una taxa d'activitat d'entre 40 i 85 meteors per hora i una velocitat "bastant alta", uns 66 quilòmetres per segon.

D'altra banda, la primera lluna plena de la primavera es donarà el 8 d'abril, donant-se les següents 29 o 30 dies després. En aquesta primavera es donaran altres dues llunes plenes: el 7 de maig i el 5 de juny.

També a la nit es podran veure alguns planetes. A l'alba seran visibles Mart, Saturn i Júpiter i, des de mitjans de juny, Venus. A l'vespre serà visible Venus fins a finals de maig.