Aiguamolls i Fluvià emmarquen un territori carregat d'atractius

El riu Fluvià ha estat, des de sempre, una font de vida. Conjuntament amb la Muga, configuren l'artèria vital d'aportació de sediments a la badia de Roses. Des de temps immemorials, al voltant de les seves desembocadures s'han desenvolupat terrenys humits que avui són la part essencial del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

El paisatge, la fauna i la flora que s'hi troben fan d'aquest espai un dels més importants de la Mediterrània. A l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries, s'hi pot visitar l'espai Empordana't, el centre d'interpretació dels parcs naturals que hi ha a l'Alt Empordà. També en el centre d'informació del Cortalet i a l'Oficina de Turisme de Sant Pere Pescador, hi trobareu tota la informació que us permetrà moure-us per aquest territori singular.

Pel camí entre Castelló i Sant Pere, podrem contemplar algunes edificacions singulars, com la capella de Sant Antoni, de marcada devoció dels agricultors i ramaders de la zona, o l'imponent edifici del Cortal Avinyó, el lloc de descans durant anys de la família Barraquer.

En aquest recorregut ambiental hi ha les torres del Matà, unes antigues sitges d'arròs que avui són un observatori privilegiat sobre la badia de Roses i tota la plana empordanesa, des del qual es pot admirar les llacunes, els sembrats i els amplis sorrals de la badia, amb els embolcalls del cap de Creus, la torre de Montgó i el Montgrí a l'horitzó. La mirada circular des de dalt de la torre principal també ens permet albirar tota l'Albera, el Canigó, les Salines, l'Alta Garrotxa i la derivació muntanyenca cap al Montseny.





Rètol del Parc davant del pont elevat sobre el rec Sirvent. SANTICOLL

Des d'aquest punt, a peu o amb bicicleta, podrem arribar fins al riu Fluvià, font de biodiversitat faunística i vegetal. En el tram baix hi ha l'Illa de Caramany i la reserva del Mig de Dos Rius, refugi de tota mena d'animals.

Sant Pere Pescador és un acollidor poble agrícola i turístic que ens convida a gaudir de la natura i de moltes activitats de lleure i esbarjo. Les dunes de les platges de llargs sorrals, els cortals i els camps de conreu, les llargues fileres de fruiters i el caràcter rural de la zona, donen un aire especial a aquest territori que gaudeix d'una àmplia oferta gastronòmica i d'allotjament, amb alguns dels càmpings més ben considerats en l'àmbit europeu.

Passejar pel poble

Aquests darrers anys, Sant Pere Pescador ha fet una aposta forta per a millorar la mobilitat de les persones dins del poble. Voreres més amables, carrils bici i altres mesures han permès guanyar protagonisme al fet de viure en els seus carrers i visitar el seu entramat de cases.

La seva església parroquial dedicada a Sant Pere va ser construïda l'any 1682, on antany s'emplaçava l'antiga església romànica. Es va construir formant una nau amb capelles laterals i capçalera poligonal. A la banda de tramuntana de l'actual església, es troben els vestigis del primitiu temple romànic.





Sant Pere Pescador és un poble que combina la vida agrícola amb el turisme. SANTI COLL

Aquests vestigis són visibles des de l'exterior de l'església, al carrer estret que es forma entre aquesta i la Casa Caramany, segons explica l'Ajuntament en la seva oferta turística. Aquesta edificació noble es troba al costat septentrional de l'església, a la part nord-est de l'antic recinte fortificat. Es creu que va ser erigida en el mateix lloc on s'assentava el castell medieval de Sant Pere. L'actual edifici presenta elements constructius que van del segle XVI al XIX.

Al mur de migdia hi ha dues finestres de segle XVI, una d'elles amb un senzill arc conopial. Enfront de la façana de llevant es troba l'entrada principal que presenta un gran escut en relleu, el de la família Caramany, que data de 1883. La part més vistosa de l'edifici és la torre feta amb maons que s'alça a nord-est de planta rectangular (segles XVIII-XIX).

Aigües esportives en una de les badies més belles del món

Sant Pere Pescador forma part del grup de poblacions del golf de Roses que formen part del Club de les Badies més Belles del Món. I és així en molts sentits. Les aigües i els sorrals d'aquesta part de la Costa Brava Nord són apreciats per molts motius, entre ells per la seva excel·lència per a acollir activitats esportives nàutiques, especialment les que tenen a veure amb la vela.

Recentment, elha fet públic el seu projecte de candidatura per organitzar elde 2023. Aquest club acumula una llarga experiència acumulada en els campionats i regates organitzats al llarg de més de vint anys, amb proves de nivell com el Circuit Professional de, el Campionat d'Europa de 29er, l'European Championship Youth de Kitesurf, la Copa d'Espanya de Catamarans, l'Europeu i Mundial de Catamarà F18 i el prestigiós Clínic de formació de joves regatistes d'Optimist WindBA durant més de deu anys. Anys enrere, en el Fluvià també s'havia celebrat el campionat mundial d'esquí nàutic.