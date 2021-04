Cinc pobles de la costa de l'Alt Empordà per on t'has de perdre

A només un pas de la capital de l'Alt Empordà, amb la facilitat d'arribar en cotxe, tren o autobús, depenent de la destinació, trobem unes visites imprescindibles a la costa de la comarca per gaudir d'una agradable escapada. No hi ha res millor que desconnectar amb la immensitat del mar davant dels ulls.



L'Escala ens sedueix amb la seva bellesa immortal

L'Escala ha estat sempre una terra d'acollida, un indret amb bells paisatges i molta riquesa cultural i social. Aprofiteu per fer-hi una escapada, val la pena l'oportunitat de conèixer-la una mica més, ja sigui passejant pel seu nucli antic i comercial, visitant alguns dels seus museus o exposicions temporals o participant d'algunes de les propostes pensades per a un públic familiar i adaptades a la pandèmia.

Sant Pere Pescador llueix al centre de la Badia de Roses

Al centre de la badia de Roses, hi trobem Sant Pere de Pescador , un poble ric en patrimoni natural que es troba parcialment integrat dintre dels Aiguamolls de l'Empordà. Aquest entorn fa de Sant Pere un lloc magnífic per gaudir de la natura. Podreu recórrer, a peu o en bicicleta, alguna de les seves boniques rutes, gaudir dels seus sis quilòmetres de platges o practicar esports nàutics com el windsurf, el caiac o el surf d'estel, kitesurf.

Deixa't portar a un ritme lent a través de l'encant de Llançà

Per entendre la hipnòtica seducció de Llançà és necessari deixar-se portar per la vora del mar i amarar-se de la brisa, del so de les onades, de la calma del paisatge, i també perdre's per uns carrers que emanen història, llegendes i tradició. Tot a un ritme lent. Gaudeix dels singulars atractius d'aquest municipi en calma, i de la bona cuina dels restaurants i dels comerços locals. Hi podreu degustar, i adquirir, productes de km 0 i de qualitat. Una escapada a Llançà sempre és sinònim d'aventura i de descoberta del patrimoni i d'uns paisatges únics, en una extensió de set quilòmetres de costa, amb vint-i-dues platges i cales petites amb molt d'encant.

Entre canals, rutes i platja, Empuriabrava sempre a punt

Pocs municipis ofereixen tantes possibilitats de lleure i esportives com Castelló d'Empúries i, sobretot, la seva marina d'Empuriabrava . Espai privilegiat al mig de la badia de Roses, la urbanització ens ofereix una multiplicitat d'instal·lacions i ofertes que el fan ser únic i un enclavament ideal per a les vostres escapades de cap de setmana o de Setmana Santa. Empuriabrava cal viure-la amb tota la seva intensitat, entre parcs naturals, rutes de BTT i senderisme.

Redescobreix Roses, el cor de la Costa Brava nord

Una costa de contrastos –amb penya-segats i llargues platges de sorra, amb la calma que transmet el mar i el moviment de la Tramuntana, al bell mig del Parc Natural de Cap de Creus– es troba el que sens dubte és l'epicentre de la Costa Brava nord: Roses . Amb una riquesa paisatgística i natural singular, el municipi de Roses ofereix al seu visitant un entorn inigualable on se suma història i cultura de la nostra terra.