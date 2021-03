Quatre pobles medievals de l'Alt Empordà per fer una escapada

Som a l'Alt Empordà, la comarca més oriental de la península Ibèrica, on els Pirineus remullen els seus peus a la Mediterrània i la tramuntana clenxina el paisatge fins a donar-li una forma treballada, amb un caràcter rebel i especial. Som en una terra de pas i d'acollida carregada d'oportunitats per embadalir el visitant i enorgullir la seva gent. Som en una comarca marcada per la petjada de la història. Et proposem una escapada a quatre municipis que mantenen molt present el seu passat medieval.



Lladó, un poble tranquil que manté l'essència mil·lenària



Lladó és un poble amable, acollidor, tranquil, ordenat i ben ubicat. La seva plaça Major, centre neuràlgic de la vila, està flanquejada, en un dels seus perímetres, per un mur monumental de l'església de Santa Maria. La plaça et convida a seure en una terrassa i a observar, amb deteniment, un entorn que ha sabut mantenir l'essència de la història i adaptar-se a la modernitat urbana.

La Muga omple de sentit el nucli i l'entorn de Sant Llorenç



Sant Llorenç de la Muga és un poble atractiu i ordenat que amb el temps ha sabut potenciar la seva ruralitat, fins al punt de ser un dels punts més fotogènics de la comarca. Visitar-lo és entrar de ple en un nucli amb molta història, sempre lligada a la del riu que li dona vida.

L'art de treballar la pedra marca la història de Llers



El poble de Llers està situat en un enclavament geogràfic estratègic, la qual cosa li ha fet tenir un notable protagonisme bèl·lic al llarg de la història. L'ofici de picapedrer ha estat un dels més preuats d'aquest territori, ja que de les seves mans i agilitat en van anar sorgint fortaleses defensives, algunes de les quals han arribat fins als nostres dies.

Castelló d'Empúries, l'encís medieval en un paratge natural



Enfilar els carrers estrets i empedrats del nucli antic de Castelló d'Empúries és endinsar-se pels viaranys de la història viva. Recórrer les seves muralles, el Pont Vell, el rentador públic, la vella sinagoga del Puig Mercadal, el convent de Sant Domènec i Palau Comtal o reposar una estona a la corprenedora Basílica de Santa Maria, amb els tresors que custodia en el seu interior com el magnífic retaule major d'alabastre del segle XV o l'imponent orgue, és una de les millors maneres de conèixer el passat noble d'aquesta vila.