Sant Pere Pescador llueix al centre de la Badia de Roses

Al centre de la badia de Roses, hi trobem Sant Pere de Pescador, un poble ric en patrimoni natural que es troba parcialment integrat dintre dels Aiguamolls de l'Empordà. Aquest entorn fa de Sant Pere un lloc magnífic per gaudir de la natura. Podreu recórrer, a peu o en bicicleta, alguna de les seves boniques rutes, gaudir dels seus sis quilòmetres de platges o practicar esports nàutics com el windsurf, el caiac o el surf d'estel, kitesurf. Altres indrets d'interès són la Casa Caramany, el castell de Sant Pere (segle XIV), la capella de Sant Sebastià (dels segles XVII-XVIII), el Cortal Gran, masia del segle XVII.





Un camp de pomeres, una de les fruites capdavanteres en el territori. EMPORDÀ

El municipi té sis quilòmetres de platges sorrenques; aquest litoral va des de l'actual desembocadura del riu Fluvià, al nord, fins a l'antiga desembocadura, al sud, coneguda com el Riuet o Riu vell, a tocar de Sant Martí d'Empúries. Una part important del municipi, unes sis-centes hectàrees aproximadament, s'integra dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, no en va el territori de Sant Pere, d'origen al·luvial, és constituït en gran part per antics estanys i maresmes. L'origen de les seves terres és el que fa del municipi un espai de gran valor agrícola, sent la fruita dolça, i en especial les pomeres, l'activitat agrícola principal de Sant Pere, un dels municipis productors de pomes més importants del país, amb una producció anual de 12 milions de quilos. Des del 1970, bona part dels productors del municipi s'agrupen al voltant de la Cooperativa Fructícola Empordà, dedicada a la producció integrada de fruita dolça i es pretén oferir un producte de màxima qualitat amb el mínim ús de productes químics possible, garantint així una producció respectuosa amb el medi ambient i de gran rendibilitat.





La natura envolta el municipi tota vora del mar i del Fluvià. EDUARD MARTÍ

Per saber-ne més

La demografia, però, no reflecteix l'increment de població durant l'estiu, atès que els seti part d'un vuitè incrementen la població en més de 10.000 habitants. L'església parroquial actual fou construïda a partir del 1682, just damunt de l'antiga església romànica del poble, que havia sigut enderrocada. Dedicada a Sant Pere, és d'estil barroc senzill, amb planta de creu llatina, una sola nau d'absis poligonal i amb diferents capelles laterals.

Ajuntament de Sant Pere Pescador

www.santpere.cat