Lladó, un poble tranquil que manté l'essència mil·lenària

Lladó és un poble amable, acollidor, tranquil, ordenat i ben ubicat. La seva plaça Major, centre neuràlgic de la vila, està flanquejada, en un dels seus perímetres, per un mur monumental de l'església de Santa Maria. La plaça et convida a seure en una terrassa i a observar, amb deteniment, un entorn que ha sabut mantenir l'essència de la història i adaptar-se a la modernitat urbana.

El setembre del 2018, el govern de la Generalitat va acordar declarar bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument històric, el monestir de Santa Maria de Lladó. El recinte monumental del monestir és una de les peces més importants de l'arquitectura medieval de Catalunya i mostra els processos d'evolució de l'arquitectura i de l'estructuració de les comunitats eclesiàstiques de l'Empordà a l'edat mitjana. El govern també va aprovar delimitar l'entorn de protecció del monestir i de l'església.

Referent gastronòmic

El Restaurant La Plaça, el Restaurant Carles Antoner i El Sindicat de Lladó converteixen la plaça Major en un emplaçament gastronòmic d'excel·lència i qualitat, un punt de referència de tradició culinària a l'Alt Empordà. No en fas prou anant-hi un cop, sempre decidiràs tornar.





La plaça Major de Lladó, centre neuràlgic del poble. BORJA BALSERA

I cada vegada que fas una escapada a Lladó és una nova oportunitat per oblidar-se de l'estrès i per gaudir unes hores o uns dies de la tranquil·litat d'un poble amb caràcter i molta història. En diferents indrets del terme, s'han trobat vestigis romans: a l'església de Santa Maria de Lladó, als voltants de mas Soler i del barri del Pujol, a Can Guives del Llor, al Mercadal –possible vila romana– i a la riera dreta del riu Manol, a uns 300 metres al nord de can Olives, una altra probable vila romana. Després de l'època romana, s'ha descobert un vestigi molt petit però molt important d'un possible poble visigot a Lladó: un encenser de bronze possiblement d'origen copte per a ús funerari o cultural, data al segle IV aC i trobat en una tomba de la parròquia de Sant Feliu.

La col·legiata de Santa Maria de Lladó està considerada com un dels monuments més importants de l'Empordà. Cal destacar-ne sobretot la portada del segle XII. L'acta de restauració del culte data del 1089, la qual cosa demostra que té més antiguitat. De tot el conjunt, molt notable, és rellevant l'església de Sant Joan, del segle XII, antiga Sala Capitular; se situa al costat de Santa Maria, al pati interior.

El repte del Dr. Soler

A l'Alt Empordà, s'han fet molt populars els reptes del Dr. Soler, una iniciativa en què s'anima a resseguir uns itineraris a través d'una aplicació anomenada Strava i que, aquest mes de març, es fa, precisament, al terme municipal de Lladó. L'alcalde, Quim Tremoleda, assegura que la ruta de deu quilòmetres, adaptada al voltant del poble, que proposa el repte, és una opció molt interessant per recórrer i conèixer l'entorn natural del municipi.

Per saber-ne més

www.llado.cat