L'Escala ens sedueix amb la seva bellesa immortal

L'Escala ha estat sempre una terra d'acollida, un indret amb bells paisatges i molta riquesa cultural i social. Aquests dies de Setmana Santa, doncs, és una bona oportunitat per conèixer-la una mica més, ja sigui passejant pel seu nucli antic i comercial, visitant alguns dels seus museus o exposicions temporals o participant d'algunes de les propostes pensades per a un públic familiar i adaptades a la pandèmia.

Per fer-ne un primer tastet, cal atansar-se al Museu de l'Anxova i de la Sal, ubicat a l'antic edifici de l'escorxador, on es pot copsar el passat mariner del poble. També és el punt de partida de diferents rutes per l'Escala. Una és l'anomenada Ruta Petit Príncep, una passejada que es fa el 3 d'abril pel passeig de Riells prenent com a base el conegut conte de Saint-Exupéry i el seu vincle amb el poble. Una altra proposta és la Ruta meteorològica i climàtica, que es fa el 4 d'abril i es nodreix de la singularitat d'aquest espai geogràfic i de com el van percebre personatges com Josep Pla, Caterina Albert i Eduard Fontserè. Una altra iniciativa, que es fa el 5 d'abril, ens porta a conèixer el patrimoni de la pedra seca, ja que recorre des del camí dels Termes, seguint les parets de pedra seca de l'antic camí d'Empúries embolcallat de camps de vinya i oliveres, fins a arribar a l'ermita de Santa Maria de Palau, també visitable.

Un altre espai històric i singular de l'Escala és l'Alfolí de la Sal, on es preserva el fons Víctor Català i és possible visitar-lo. L'Alfolí també és el punt de sortida d'una ruta pel barri vell i Can Cinto Xuà, del segle XVIII, un dels pocs exemples de cases de pescadors i corallers que es conserven intactes a Catalunya i oberta al públic amb material facilitat per diferents famílies del poble. La visita es fa el 2 d'abril.

L'Escala sempre convida a fer una aturada en el camí. SANTI COLL

A banda de conèixer el passat de l'Escala, un pot perdre'ls per la bellesa de l'indret. Durant aquests dies, s'han imaginat diferents propostes que ajuden. Una proposta és descobrir el litoral escalenc des del mar amb stand up paddle. És una activitat familiar que inclou material esportiu, guiatge amb una biòloga marina i equip de seguretat. Es fa el 2 d'abril des del. El mateix dia, ara per a un públic infantil, s'ha previst un contacontes sobre follets sabaters i l'endemà, a la Riba, un taller de construcció de barquetes de suro aparellada amb vela llatina. Els participants aprendran els noms de cada part de la barca i la navegació a vela. El 4 d'abril també s'ha previst un altre taller infantil, aquest pensat perquè infants a partir de 6 anys creïn una figureta de conillet.

Però l'Escala no s'acaba al nucli antic. Un altre paratge de gran bellesa és Sant Martí d'Empúries i, a tocar, el jaciment on s'alça el Museu d'Arqueologia. Per a aquests dies, els responsables de l'espai ofereixen nombroses propostes: visites romanes teatralitzades amb els antics habitants Iulia Domitia i Caius Aemilius; la visita teatralitzada Salve Populus, el 4 d'abril, que es clou amb un tast de mulsum i d'olives; una gimcana per fer en família o amics, el 31 de març, i l'oportunitat de viatjar en el temps amb les ulleres de realitat virtual o els audiovisuals i 3D del criptopòrtic de la domus dels mosaics. Per Setmana Santa, Empúries és obert cada dia de 10 del matí a 7 de la tarda. Cal fer reserva prèvia.

