Roses ofereix un ampli catàleg d'oportunitats i propostes per al turisme familiar

En temps d'incerteses, apostar pel turisme de proximitat que ofereix Roses és assegurar la jugada. La vila i el seu terme municipal ho tenen tot per a garantir-nos unes vacances distretes, tranquil·les i segures. Només cal visitar la seva oficina de turisme, presencialment o entrant en el seu portal web, per comprovar aquesta realitat treballada des de fa anys.

La badia de Roses, entre les més belles del Món, abraça el Mediterrani amb tota la força del seu paisatge modelat pel pas del temps. Enclavada en un indret estratègic, els grecs ja van saber apreciar les qualitats de l'entorn, les restes de la vella Rodhe ho testifiquen. No van ser els únics pobladors, sinó que a Roses hi ha vestigis que abasten quasi totes les èpoques. Hi trobarem dòlmens i menhirs, les restes gregues i una vil·la romana a dins de la Ciutadella renaixentista, el castrum visigòtic del segle VII, els carrers de pescadors i edificis modernistes.

La Ciutadella ens convida a conèixer la història de Roses. SANTI COLL

Però Roses és, també, platja i oci. Les platges del front de mar urbà, des de Santa Margarida fins a l'Almadrava, són totes fàcilment accessibles. Per als més aventurers, hi ha les cales i petites platgetes que ja formen part del Parc Natural de Cap de Creus i que van de l'entorn a Montjoi a cala Jóncols, sense oblidar la Pelosa o Rustella, entre altres.

Navegant pel Cap de Creus amb Falconera i la roca del Gat al fons. SANTI COLL

Al vespre, passejar pels carrers comercials, anar a prendre una copa en alguna terrassa o contemplar el ritual d'anar i venir pel passeig, fins a Santa Margarida, són oportunitats estiuenques que no us podeu perdre. L'Àrea de Turisme organitza diverses rutes per conèixer l'entorn. Són visites guiades pel port de pescadors, la Ciutadella i altres espais interessants de la vila.

L'ambient comercial en els carrers de Roses ha estat una constant dels darrers anys. SANTI COLL

Roses està ben envoltada de naturalesa. Al nord, un dels parcs marins més importants de Catalunya, el del cap de Creus, i al sud les maresmes més grans d'aquesta part del país, els Aiguamolls de l'Empordà. Per als qui els agradin les excursions, les rutes, a peu o amb bicicleta, són il·limitades i amb diferents graus de dificultat, poden passejar fins al far de la punta de la Poncella, al costat del castell de la Trinitat, o anar a visitar el castell de Bufalaranya, una construcció del segle X. Els que busquin esports aquàtics també estaran de sort a Roses. El port nàutic es va inaugurar el 2004 i disposa de tots els equipaments i serveis més moderns. L'escola de vela del GEN és tot un referent per a l'aprenentatge.

La torre de Norfeu, un punt estratègic de la costa rosinca. SANTI COLL

Roses disposa d'una oferta rica i a la disposició d'una gran varietat de gustos i amb equipaments de referència per passar un dia complet, per a tota la família, com és el cas del parc aquàtic Aquabrava. El turista que busca la lluminositat del sol i el plaer de la capbussada, Roses no el decebrà. Aquesta vila de contrastos ha sabut adaptar-se als seus temps i oferir un ampli catàleg de possibilitats que permet gaudir-ne per terra, mar i aire. Llogar embarcacions, sobrevolar la badia amb paracaigudes, pescar, remar amb caiac, practicar la natació a la piscina climatitzada o en el mar, recórrer el seu impagable camí de ronda o recordar temps passats en els seus recintes fortificats, són oportunitats que no us podeu perdre.

El parc aquàtic Aquabrava és un dels actius turístics del territori. GERARD BLANCHÉ

I tot plegat es marida amb una de les ofertes d'allotjament i restauració més importants del país. Hotels d'alta qualitat a primera i segona línia de mar, apartaments completament equipats, càmpings tranquils i respectuosos amb el medi ambient són la punta de llança de la Roses amable i acollidora.

Un dels allotjaments del càmping Salatà de Santa Margarida. EMPORDA.INFO

I com no podia ser d'una altra manera, la gastronomia rosinca brilla per l'excel·lència de molta de les seves cuines i menjadors, hereves de la tradició marinera i dels temps moderns on elBulli de Ferran Adrià hi ha deixat escrit un capítol amb lletres d'or.

Trobareu més informació a www.visit.roses.cat