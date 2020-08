L'enoturisme fa xarxa per mostrar l'Empordà del vi, la cuina i el paisatge

La vinya i el vi són dos dels actius més importants del paisatge empordanès. Junts configuren una oferta de lleure oberta al món que va més enllà del fet agrícola i industrial i que, aquests darrers anys, ha ajudat a consolidar l'anhel de reunificar les dues comarques de l'Empordà de Dalt i l'Empordà de Baix en un del sol. En això, el Consell Regulador de la DO Empordà en va ser pioner quan va acollir sota un mateix paraigua tots els cellers de les dues parts d'un mateix territori.

Ara, quan les vinyes fan de la verdor el seu crit previ a la pròxima verema, mentre el raïm verola al sol i els ceps comencen a sentir el creixement del pes de la nova anyada, és quan podem aprofitar les nostres vacances o el temps lliure que tinguem per practicar el millor turisme de proximitat.

Els cellers fa temps que tenen les portes obertes per a mostrar les seves activitats. FALGUÉS

I és que la Denominació d'Origen empordanesa acull aquest estiu una gran varietat de propostes per gaudir de l'enoturisme de forma segura. Música entre vinyes, visites teatralitzades, sopars sota les estrelles, rutes en bicicleta, visites al jaciment a Empúries o al monestir de Sant Pere de Rodes maridades amb vins empordanesos, sopars maridats o veremes en família són algunes de les activitats programades durant aquests mesos pels cellers del territori.

A banda de les activitats puntuals, les empreses vitivinícoles del territori ofereixen una diversa programació regular que inclou visita a les vinyes i al celler, àpats entre vinyes, tastos vora el mar, cursos i tallers, vinoteràpia o una completa oferta museística.



Activitats controlades

El mateix Consell Regulador destaca que els organitzadors de les propostes han pres totes les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries per tal de garantir la salut dels visitants. De fet, la pràctica de l'enoturisme és una de les activitats d'oci més recomanables i que més seguretat donen al visitant, tenint en compte que la majoria de propostes es duen a terme a l'aire lliure i en grups molt reduïts o directament de forma personalitzada.

La verema serà el punt àlgid de tot un any de feina. EMPORDA

Visitar qualsevol celler de la DO Empordà és entrar en un món fascinant de flaires i aromes, sorolls agradables de tines i ampolles, colors variats d'etiquetes i vins. Passejar per les vinyes de l'Empordà ens permet descobrir com n'és d'important la viticultura en el modelatge i la preservació del paisatge. De fet, la majoria de vinyes d'aquestes contrades estan vinculades a espais emblemàtics protegits, per veïnatge o presència física, com són l'Albera, el cap de Creus, les Gavarres o el Montgrí i el Baix Ter.



Maridatge empordanès

I tot plegat no s'explicaria prou bé sense reunir en una mateixa taula els bons vins de la DO amb la cuina autòctona. A les portes d'aquest estiu, el Consell Regulador de la DO Empordà i els col·lectius la Cuina del Vent i Cuina de l'Empordanet van signar el manifest Maridatge empordanès amb la voluntat de reforçar el seu històric vincle i de treballar conjuntament per superar plegats la crisi provocada per la pandèmia sanitària i aconseguir la ràpida recuperació de dos sectors claus en l'economia de les comarques gironines.

Els cellers i el món de l'hostaleria lluiten junts amb un mateix objectiu. EMPORDÀ

Amb aquesta declaració d'unió i col·laboració bilateral, restaurants i cellers van voler adreçar-se als mercats per posar de manifest que, «durant la represa de l'activitat, la salut serà l'objectiu essencial, i les bones pràctiques i els protocols per a oferir les màximes garanties de seguretat sanitària imprescindibles, per aconseguir ser observats i reconeguts com a destinació de confiança, en termes turístics i gastronòmics».

Així mateix, els signants del manifest han reforçat el seu compromís amb els productes de proximitat per tal d'esdevenir els seus principals prescriptors. Vosaltres també podeu ser-ho participant en les seves propostes.

Trobareu més informació a:

www.doemporda.cat

www.lacuinadelvent.com

www.cuinadelempordanet.com

www.costabrava.org