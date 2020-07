Escapades de proximitat: Patrimoni, natura i enoturisme fan vida a Capmany

A poc a poc i amb bona lletra, com molt bé es pot llegir en els rètols que donen la benvinguda al poble, Capmany s'ha convertit en un dels referents indiscutibles dels municipis petits que han sabut girar la truita de la seva imatge agrícola cap a un nou model captador de noves oportunitats. Capmany és avui, amb vuit cellers en el seu territori, nombroses cases rurals, restaurants i establiments de serveis, un poble acollidor per al visitant que vulgui fer-hi estada per uns dies.

Situat a pocs quilòmetres de la carretera N-II i l'AP-7, serveix de porta d'entrada a la falda de l'Albera i com a punt de partida de la Ruta del Vi de l'Empordà en tot aquest vessant. La progressió de la iniciativa privada ha comptat amb la complicitat d'un ajuntament que, des de fa anys, ha encaminat el poble cap a un urbanisme amable que facilita la vida dels residents i genera lloances dels visitants.

La cursa del Correvins accentua cada any el caràcter vitivinícola del poble. FALGUÉS

Treure els vehicles del centre del poble amb l'obertura d'aparcaments públics gratuïts a tocar del nucli antic ha donat major visibilitat a l'arquitectura de la plaça del Fort, epicentre del seu passat medieval, a la plaça i al carrer Major. També ha guanyat protagonisme la capella de Sant Sebastià i l'església romànica de Santa Àgata, recentment restaurada en el seu interior.

La plaça Major de Capmany pavimentada de nou. SANTI COLL

Capmany gaudeix de piscina municipal, pista poliesportiva, la societat la Fraternal i el nou espai polivalent ubicat a l'antiga cooperativa El Parral, pionera a l'Alt Empordà. En aquest punt hi ha una agrobodega que permet conèixer a fons la valuosa producció de vins locals i que cada celler, posant en pràctica diverses modalitats d'enoturisme, s'encarreguen d'enfortir amb les seves pròpies propostes.

Els monuments megalítics són presents a tota l'Albera. SANTI COLL

Des de Capmany es poden fer moltes rutes a peu i en bicicleta, descobrir el seu sorprenent passat megalític i la frondositat d'una natura que s'expressa amb generositat.

Trobareu més informació a www.capmany.cat