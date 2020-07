Història i mar s'agermanen a L'Escala en un dels racons singulars del Mediterrani

Els front de mar de l'Escala ho té tot per a garantir una bona estada.

SANTI COLL

A tocar la Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries hi ha un banc amb una vista privilegiada. A l'ombra dels pins que van ajudar a consolidar els sorrals d'aquestes terres, es pot contemplar una meravellosa vista de l'Escala, amb l'antic moll grec en primer pla i el perfil de la vila tot darrere. L'Escala és la porta d'entrada del vessant alt empordanès de la Costa Brava. Vila marinera, llibre obert d'història i natura. Forma part d'un elenc de pobles que donen vida a una de les badies més belles del món. Tanmateix, l'atractiu escalenc ens ofereix una àmplia gamma de possibilitats. El viatger de proximitat, aquell que com nosaltres tria els pobles i les viles del voltant per conèixer món, se sorprèn cada cop que descobreix un al·licient nou a l'Escala.

Encarada a tramuntana, els seus fundadors van tenir un gest desafiador amb Èol, el déu dels vents, i van decidir establir-se a la cara nord de la falda del massís del Montgrí, entre Empúries i Montgó, en terres de mar i vinya, de bancals i pedregar.

SANTI COLL

Avui, l'Escala se'ns ofereix com un municipi turístic de primera divisió, amb una oferta diversificada que cobreix totes les expectatives dels visitants que vulguin gaudir de tots els complements que ofereix. La història apareix en molts racons del municipi, amb el jaciment grecoromà d'Empúries i el seu Museu Arqueològic al capdavant de tot. L'Escala respira ambient mariner en els seus estrets carrers del nucli antic, marcats per la salabror del mar i els noms evocadors de les cases.

Platges de qualitat

SANTI COLL



Les seves platges gaudeixen avui de les qualificacions de qualitat més elevades, fàcilment accessibles i amb bons aparcaments a tocar. Des del net sorral del Riuet i el Moll Grec fins a les petites cales Pedrigolet, la Creu, la Mar d'en Manassa, el Port d'en Perris, el Codolar o les Planasses, passant per les Muscleres, la Platja gran del centre vila i la de Riells, totes tenen el seu encant. Set quilòmetres de litoral que inclouen un espai especial dedicat al bany dels gossos, a la zona del Riuet.

Pocs municipis gaudeixen d'una complementarietat tan gran com l'escalenca, on patrimoni i natura es fusionen a pocs metres de distància. Des de les oficines locals de turisme s'ofereixen tota mena de visites guiades i consells per a no perdre ni un detall de la realitat escalenca.

SANTI COLL

El Museu de l'Anxova i la Sal, ubicat a l'antic escorxador, o el Centre d'Interpretació del peix Maram del port, que inclou la impagable col·lecció malacològica de Matilde Espinosa, són punts de visita obligada. Com també ho són l'antiga casa del pescador Cinto Xuà o el Museu de la Moto de la col·lecció Folgado. Per al visitant les sorpreses no s'acaben mai, i més quan descobreix el restaurat Alfolí de la Sal, un espai impagable i museitzat que conserva i difon el patrimoni local. l'edifici sol ja és una joia.

L'Escala és un poble actiu i esportista, punt d'arribada i de sortida per a ciclistes, senderistes i nedadors de litoral. Espai de convivència entre la gent que passeja i la que vol fer salut tocant de peus a terra. El Club Nàutic manté viva la flama de les singladures a vela i fomenta l'aprenentatge de la navegació durant tot l'any. Costejar el litoral entre el port i les Illes Medes, en zona protegida del parc natural del Montgrí, ofereix una panoràmica espectacular del territori des del mar.

AJUNTAMENT

I la gastronomia. No podem oblidar que cuina i l'Escala es conjuguen amb paraules d'excel·lència a partir dels molts i bons restaurants locals, en la majoria dels quals no hi falten els suquets autòctons, els arrossos d'estil empordanès, les tapes que fan salivar la vista més enllà de la boca, i les preuades anxoves provinents de la salaó ancestral.

Contemplar la blavor de l'aigua que envolta l'illa Mateua, acaronar la Roca del Frare en el passeig o visitar els búnquers de la Clota, són altres plaers que el viatger pot anar descobrint abans d'arrodonir el periple a la part més alta del poble. És obligat pujar fins a la Torre de Montgó per veure com el Mediterrani i els seus temporals han modelat el paisatge de la costa empordanesa. De Sant Martí fins aquest cimall, el front de mar de l'Escala ho té tot.