Viatge familiar inoblidable: el lloc on habiten les sorpreses

De la Costa Daurada s'afirma que és un dels millors llocs per passar, en qualsevol època de l'any, unes vacances en família. Moltes poblacions del litoral i de l'interior han obtingut la certificació de Turisme Familiar pels recursos desenvolupats per cobrir les demandes dels adults i dels més petits de la casa.

Al voltant de 90 quilòmetres de platges dels seus tretze munici- pis davant del mar són el gran pol d'atracció de la zona. Hi abunden les platges extenses de sorra fina i aigües tranquil·les, com les de Salou o la platja Llarga de Tarragona, encara que també s'hi poden trobar petites cales com Mont-roig del Camp, les iodades del Vendrell i Comaruga. En definitiva, reuneix tots els ingredients per a una experiència positiva: jaciments arqueològics, gastronomia catalana genuïna i, a escassos quilòmetres, paisatges de muntanya que deixen sense alè.

Vista des del castell-monestir medieval de Sant Miquel de Escornalbou, al Baix Camp. Foto: David Maldonado

A més de l'oferta de platges i natu- ralesa, no s'ha d'oblidar que ofereix des de l'empremta d'antigues civilitzacions fins al llegat dels seus millors creadors, la Costa Daurada atresora vestigis dels antics romans a Tarragona, amb un conjunt arquitectònic reconegut per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat i que inclou, entre altres peces, l'amfiteatre, el fòrum, el circ o la muralla.

La Ruta del Cister, que inclou Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges (aquest a la província de Lleida), o el conjunt monumental de Montblanc rememoren un passat medieval, imprescindible.

El modernisme té un enclavament bàsic a Reus, amb obres tan destacades com la Casa Rull, Casa Navàs, o l'Institut Pere Mata de Domènech i Montaner. La Ruta Gaudí és un itinerari pels escenaris que relacionen la ciutat amb l'artista, entre altres atractius.

Els carrerons del nucli antic d'Altafulla recorren un enclavament carregat d'història i encant. Foto: José Carlos León

La Costa Daurada és tan pintoresca com tranquil·la, amb un caràcter personal que es queda en el record.



Platges infinites: sorra blanca i aigües tranquil·les

Està comprovat que veure el mar a l'horitzó dona una sensació de benestar inigualable, encara més si el mar és tan encalmat com el de la Costa Daurada.

La Costa Daurada rep el seu nom del to daurat que el reflex del sol dona a la sorra de les seves platges configurant un paisatge únic i un espai natural de gran bellesa i interès ple de contrastos. Foto: José Carlos León

Només d'arribar, la Costa Daurada deixa veure les seves bondats al viatger: platges de sorra fina i daurada, petites cales rocoses i amagades en un litoral ple de contrastos. La ment com a destí de turisme familiar del Vendrell, Calafell, Salou, Cambrils i Vila-seca, la Pineda Platja, al litoral. A l'interior, compten amb aquesta acreditació els municipis de les Muntanyes de Prades. És en aquest sentit que la Costa Daurada s'ha guanyat la seva reputació com a destí ideal per a les famílies perquè, aprofitant les seves quilomètriques platges banyades pel mediterrani, cada població ha posat en marxa recursos, per satisfer la de- manda d'adults amb nens realitzant una selecció de plans que s'ajusten a diferents expectatives. Tant si el que es busca és descansar a la platja com si es vol viure la naturalesa lluny de les aglomeracions, el viatger trobarà solucions a la Costa Daurada.

La cala Fonda, també denominada Waikiki, se situa al nord de Tarragona, a Tamarit, i és considerada com una de les 10 millors de la localitat. Es tracta d'un espai natural pràcticament verge, molt coquetó, que s'oculta darrere d'una pineda.

De visita obligada són altres importants platges de la zona com és el cas de Calafell, Salou o Creixell. S'ha de destacar que Tor- redembarra té el privile- gi de posseir una de les platges naturals més bo- niques de Catalunya, els Muntanyans, que conté dunes semimòbils i llacunes d'aigua salada.

No s'ha de deixar escapar una visita a l'Hospitalet de l'Infant que pren el seu nom de l'hospital gòtic que avui és un centre d'informació de visitants. Es tracta d'una àrea que fusiona de manera magistral els paisatges del mar i la muntanya. A disposició del viatger hi ha més de 10 quilòmetres d'arenals en els quals és habitual dis- frutar de capvespres de gran bellesa com els que es donen a la platja del Torn, i muntanyes amb camins que porten a tradicions profundes, que els vilatans relaten a l'ombra de figueres, en pobles com Vandellòs, Masboquera o Masriudoms.

Per als aficionats a fer camí però no perdre de vista el mar, la proposta, adequada per a tota la família, és

–sortint de Salou– realitzar una ruta fins al Cap de Salou. Es tracta d'un passeig molt accessible per a tots que permet descobrir diferents àrees d'interès paisatgístic. Són poc més de 5 quilòmetres, des de la zona de Pilons, en ple nucli turístic, fins a Replanells, ja al Cap de Salou. La ruta agafa el sender que es dirigeix al sud i passa per la platja dels Capellans, on es po- den veure les restes de l'antic Llatzeret, construït el 1829. En aquest tram, hi ha una impressionant passarel·la sobre el mar amb excel·lents vistes de l'entorn. El recorregut continua per la cala Llenguadets, des d'on es poden observar els búnquers construïts durant la guerra civil. L'últim tram correspon a la impressionant platja Llarga.

Finalment, s'ha de destacar una experiència difícil de trobar fora de la Costa Daurada, que és fer la ruta dels Paisatges del Vi per conèixer a fons la terra vinícola i disfrutar del viatge amb tots els sentits.



Gastronomia: tradició culinària que alimenta els sentits

Art en plats que ofereixen al viatger el sabor del mar i les aromes de la terra

La gastronomia de la Costa Daurada és una de les més riques i creatives del mo- ment. Té una llarga tradició al combinar els productes del mar amb els de l'horta de les seves zones d'interior. Dos són els productes clau capaços d'inspirar tots els sabors: arròs i marisc. A ells se suma la qualitat dels seus vins que, pas a pas, han arribat a aconseguir sis denominacions d'origen.

La tradició i cuina creativa i d'autor for- men part de l'extensa oferta de restaura- ció de qualitat. El destí compta amb tres establiments amb estrella Michelin, dos a Cambrils i un a Salou. S'han de destacar també establiments, productors i profes- sionals que serveixen a la taula la identitat gastronòmica del territori, amb productes de km 0 i una cuina que connecta amb la tradició i l'autenticitat. Col·lectius de res- tauradors com Km 0. Slow Food i Terra i Taula en són alguns.

La cuina marinera de peix fresc se serveix amb receptes ancestrals però reinventades amb tota l'originalitat dels joves cuiners i regades amb vins blancs, negres i rosats de les denominacions d'origen Montsant, Tarragona, Conca de Barberà, Penedès i la DOC Priorat capaços de portar al paladar tots els matisos d'un paisatge que ha fet de la cultura vitivinícola una manera de ser.

El viatger descobrirà en aquest terri- tori plaers gastronòmics com el xató, sabors únics com el de la calçotada, el vermut de Reus o l'oli de DOP Siurana. Són experiències recomanades per a tots aquells que vulguin viure una experiència gastronòmica de primer nivell.



Escenes d'interior: patrimoni natural i cultural

Viatge per un destí perfecte per disfrutar no només de platges tranquil·les sinó també de paratges i pobles de muntanya plens d'al·licients culturals i propostes d'oci familiars.

L'interior de la Costa Daurada és sorprenent. El viatger es troba davant de zones verdes i muntanyoses que fan perdre l'alè com, per exemple, les muntanyes de Prades que presenten una naturalesa salvatge i primitiva, i on s'assenten pobles únics com Siurana, amb una església impossible enfilada en un penya-segat; la petita Albarca, a més de 800 metres d'altitud, i el poble de Prades, conegut com la Vila Vermella pel color de la pedra dels seus edificis.

L'interior també ofereix llocs on la cultura ha deixat una empremta inesborrable. Parlem per exemple del monestir cartoixà de Scala Dei, del segle XII i considerat com el més antic d'Espanya. El viatger podrà optar també per visitar Poblet, tomba dels reis de la Corona d'Aragó i declarat Patri- moni de la Humanitat el 1991. No gaire lluny, hi ha la ciutat medieval de Mont- blanc, protegida per una esglaiadora mu- ralla i d'una bellesa mítica. És capital de la comarca de la Conca de Barberà i s'ubica en un entorn rural ben conservat. També és centre de la Ruta del Cister i porta de l'espai natural de les Muntanyes de Prades. En una visita per l' interior no es pot deixar de costat Reus, bressol d'Antoni Gaudí, i ciutat posseïdora d'un passat industrial que ha deixat empremta en la vida de la seva gent. Es recomana entrar a l'església prioral de Sant Pere, del segle XVI, i seguir la Ruta Modernista, formada per 29 edificis singulars entre els quals destaca la Casa Navàs dissenyada per Lluís Domènech i Montaner, i l'Institut Pere Mata, un hospital psiquiàtric projectat per l'arquitecte. Reus també és un excel·lent lloc per anar a comprar. Les seves botigues de roba –hereves del gust i el saber de la tradició tèxtil– tenen una oferta atractiva. Més enllà del seu extens patrimoni cultural i els seus espais naturals, aquesta regió també ofereix alternatives d'oci per disfrutar en família, com PortAventura World.

Pont del diable. Camins d'aigua

El famós Pont del Diable és un fragment d'una llarga canalització utilitzada per portar aigua a la ciutat

de Tarragona des del riu Francolí. Aquesta magnífica obra d'enginyeria romana, amb més de dos mil anys d'antiguitat, llueix en tota la seva esplendor enmig d'un bosc de pins. Es troba a poca distància del centre de Tarragona.

Santes Creus. Espai diví

A la riba del riu Gaià hi trobem el monestir de Santes Creus, una abadia que reflecteix el model canònic dels monestirs del Cister. Una visita a aquest singular edifici suposa reviure un temps en el qual la puresa i l'allunyament del món tenien, en aquest espai terrenal concret, una referència divina.

Amfiteatre. La joia de la ciutat

L'amfiteatre romà és un símbol de Tarragona i l'obra arquitectònica més important d'una ciutat Patrimoni de la Humanitat. Va ser construït durant la segona meitat del segle II a. C. i tenia una capacitat d'unes 14.000 persones. En l'actualitat està considerat l'amfiteatre més gran de la província hispànica.