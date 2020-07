El Port de la Selva manté l'essència vital de la Mediterrània

L'enyorat doctor Moisès Broggi va ser un enamorat perdut del Port de la Selva. Un poble que estimava i en el qual va voler localitzar el seu repòs etern. «Aquí guarden l'essència de la Mediterrània» va deixar dit a qui escriu, anys enrere, mentre passejàvem pel Moll d'en Corominas.

Vila capital de la Mar d'Amunt, municipi de contrastos blaus i blancs, territori de pescadors i poble de carrers carregats d'històries per descobrir. També, litoral de platges i cales verges, o de roquissams imponents que obren la porta al sempre feréstec i indomable Cap de Creus.

La meteorologia marca el seu paisatge. Cel i terra emmarquen una vista espectacular de color que té el seu epicentre en el moviment de la mar. El veïnatge amb la Selva de Mar i el petit nucli de la Vall de la Santa Creu engrandeixen el valor d'aquest carismàtic territori.

Si parlem d'història, hem de passar forçosament pel monestir romànic de Sant Pere de Rodes, l'església de Santa Helena i el seu poblat medieval. Podem aprofitar la visita per pujar fins a les restes del castell de Sant Salvador Verdera, talaia impagable amb vistes a tot l'Empordà.



Paradís de lleure i esports

El Port de la Selva és un oasi d'oportunitats per als senderistes, els amants del ciclisme i dels esports nàutics. El surf a vela gaudeix d'un espai privilegiat a la badia principal, sobretot quan els vents són favorables, i la costa de cap de Creus és un llibre misteriós per als submarinistes.

El Parc Natural de Cap de Creus fa d'aquest petit racó del país una terra per al descobriment constant de camins, masies, illots, cales i penya-segats. Ho saben bé els navegants i els senderistes, molts dels quals es poden iniciar resseguint l'impagable camí de ronda que passa, silenciós i obert al món, pel far de s'Arnella, anant i venint de Llançà.

Voltant pel terme municipal del Port de la Selva trobarem els paisatges i els racons que van inspirar escriptors com Josep Maria de Sagarra, Tomàs Garcés, J. V. Foix o Carles Fages de Climent. Veurem punts d'interès retratats per grans fotògrafs i immortalitzats per pintors de totes les èpoques i estils. De platges en trobarem de sorra, còdols i pedretes. Noms com la del Pas, les Violetes, les Clisques o la del Solà de s'Arnella es barregen amb cales reconegudes de nom mític com Taballera, Serena, Prona, Galladera o Cativa.

Algunes d'elles només tenen una bona accessibilitat per mar. Les altres esperen amb orgull banyistes i visitants per a mostrar les seves aigües netes i fresques.

El poble és un punt blanc inconfusible en la línia de la costa. El seu passeig fa de bon transitar, amb algunes peces històriques com els canons recuperats del fons marí o les barques de pesca varades de la platja. En el moll, cada dia feiner, fa de bon observar el tragí de les embarcacions pesqueres quan tornen de la mar amb les seves captures, transportades després fins a la llotja de la Confraria.

El campanar de Santa Maria de les Neus fa de símbol i de far al mateix temps. El port esportiu i el Club Nàutic donen vida turística als apassionats de la navegació de lleure. A l'entrada del poble, baixant de Perafita, podrem admirar el vell pont medieval, restaurat no fa pas gaire.

Terra amb història

Si ens endinsem pel territori del cap, arribarem a Sant Baldiri de Taballera, protegit com a Bé Cultural d'Interès Nacional i que encara conserva restes del seu origen preromànic. El Port de la Selva és acollidor i viu amb intensitat l'estiu. L'oferta hotelera i gastronòmica és destacable amb preus per a tots els gustos i butxaques.

Però allò que més identifica aquest municipi és el seu caràcter lluitador, heretat de la feixuga feina de les famílies de vells pescadors que, alhora, també eren pagesos.

El cronista local Josep Mallol i Oriol, Valentí, va deixar escrit a Records d'algun temps (L'Art de Port de Reig, 1997): «La gent d'aquest tros de la regió del Cap de Creus tan meravellós, obren els braços a tots els qui vénen a visitar-nos, sigui al poble o als seus voltants. Els portselvatans us esperen desitjant-vos bona estada i pau».

Més enllà de la llicència literària de la benvinguda, és ben cert que per al visitant que arriba per primer cop a la vila la sorpresa del paisatge d'arribada és espectacular. I ho és més encara al cap d'una estona de ser-hi, assegut a la bona taula d'un dels seus restaurants o gaudint d'un bany refrescant en aquestes aigües salobres que deixen empremta a la pell i en el record dels visitants.