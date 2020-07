Castelldefels: escapada en família entre costa, muntanya i gastronomia

A només 18 quilòmetres de la ciutat de Barcelona, Castelldefels compta amb una de les platges més llargues del litoral català. Un total de cinc quilòmetres de sorra fina que es divideixen entre les platges de la Pineda, Lluminetes i el Baixador, equipades amb totes les instal·lacions necessàries: dutxes, passarel·les de fusta que donen accés a la sorra, àrees de jocs infantils i cabines sanitàries. A l'altre costat de la costa, les més de 12.000 hectàrees que conformen el Parc Natural del Garraf abracen el nucli urbà de la localitat.

Castelldefels ofereix una àmplia proposta d'allotjaments, restauració, entreteniment i oci que la converteixen en un destí ideal per a unes vacances en família a prop del mar. I és que aquesta població compta amb el segell de Destinació de Turisme Familiar (DTF) que atorga l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya als municipis que ofereixen serveis adaptats a les necessitats de les famí- lies amb fills.

Per un altre costat, el seu passeig marítim, a més d'una tranquil·la caminada per la platja, ofereix una multitud d'opcions gastronòmiques. Des de les propostes més sofisticades de cuina d'autor, fins a la gastronomia catalana més tradicional. El seu clima mediterrani permet als visitants menjar sota el sol gairebé cada dia de l'any, ja sigui en alguna de les terrasses del centre de la ciutat o en un dels restaurants a primera línia de mar.

A més, al llarg de l'any, se celebren inicia- tives gastronòmiques com la famosa Ruta de la Tapa, un esdeveniment que organitza el Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i Baix Llobregat per promocionar la restauració a través de les seves tapes.

Per a esportistes

La costa de Castelldefels és una de les més adorades per la comunitat de surfistes, windsurfistes i kitesurfers. Les 43 hectàrees del Canal Olímpic permeten practicar modalitats com el wakeboard, el waterski i el piragüisme, entre altres, mentre que el Club Nàutic i el Club Marítim ofereixen l'espai per portar a terme surf, windsurf, vela i paddle surf.

Per un altre costat, els que prefereixen practicar esport a la muntanya poden gaudir de rutes i excursions, a peu o en bicicleta, i fer escalada pels paratges del Parc Natural del Garraf. A la porta d'entrada del parc natural, se situa el Centre d'Activitats Ambientals, Cal Ganxo, en el qual es realitzen actuacions educatives i de sensibilització ambiental i que compta amb un observatori astronòmic.