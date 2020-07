Un poble que atrapa a través del mar, la cultura i les tradicions

L'Escala és sinònim de gastronomia, platges, muntanya i tradició. Des de Cinc Claus fins a Montgó trobem llocs magnífics per visitar que ens ajuden a desconnectar de la rutina i respirar aire pur. El municipi té set quilòmetres de litoral, la majoria dels quals es poden recórrer a peu o en bicicleta.

Històricament, l'economia es basava en la pesca i la vinya, però l'auge del turisme a partir del 1960 ho va canviar tot. El mar, la cultura i les tradicions atrauen molts visitants. Fa més de dos mil anys, ja els grecs i romans es van enamorar d'aquesta porta d'entrada a la península Ibèrica.

Si us agrada passejar a prop del mar i fotografiar espais naturals únics, les millors opcions són el passeig d'Empúries, la Mar d'en Manassa i les Planasses. El passeig d'Empúries, inaugurat l'any 1992 amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona, connecta Sant Martí d'Empúries i el centre de l'Escala. Són dos quilòmetres i mig de llarg que es poden fer caminant, cor-rent o en bicicleta. Durant aquest trajecte es troben les Ruïnes d'Empúries, visita obligada.

Si seguim resseguint la costa litoral, entrem de ple al nucli antic i ens trobem dues cales: la Creu i la Mar d'en Manassa. La primera és molt apreciada pels banyistes locals i conserva les antigues bar-raques de pescadors. I la segona, la Mar d'en Manassa, és una petita cala de còdols molt apreciada pels amants de l'snorkel. Des d'aquesta zona veiem en primer terme la roca històrica del municipi, la roca del Cargol, i al fons es veuen les ruïnes de les antigues ciutats grega i romana.

Un altre espai de gran valor natural són les Planasses, que estan ubicades entre el port i la punta Montgó. Es tracta d'un espai verd arran de mar ideal per perdre's pels camins que hi ha marcats dins d'aquest indret, el més al nord del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, o capbussar-se en una de les seves cales de còdols. És una zona ideal per fer snorkel i submarinisme.



Cinc masos a Cinc Claus

Un dels punts més visitats de l'Escala també és Cinc Claus. Va ser construït el segle XIV sobre les restes de l'antiga vila romana. Consta de cinc masos centrats al voltant de l'ermita de Santa Reparada.

En trobar-se entre mar i muntanya, l'Escala és tot un paradís esportiu, no només terrestre, sinó nàutic. El municipi disposa d'un ampli ventall de possibilitats per descobrir la població des d'una altra perspectiva. Conèixer espais pocs coneguts de la costa en caiac, paddle surf o fent submarinisme són les opcions més sol·licitades pels turistes. També s'organitzen excursions en creuer o moto aquàtica.