Tossa de Mar, una perla entre muralles

Situada al Cap de Creus, la cala Taballera és un dels enclavaments més impressionants de la Costa Brava. El seu difícil accés la converteix en una platja poc visitada, fins i tot durant els mesos d'estiu. La seva extensió és de tot just 135 metres, però el seu atractiu resideix en el paratge que l'envolta. Un conjunt de roques erosionades i vegetació salvatge envolten aquesta perla paradisíaca que té poc a veure amb les clàssiques platges d'aquesta costa.

L' estiu del 1934, el pintor Marc Chagall va quedar enamorat dels seus paisatges i la va batejar com el paradís blau. I encara que la costa medi- terrània hagi experimentat canvis substancials en el seu paisatge, Tossa de Mar segueix sent uns dels racons que més conserven l'essència del Mediterrani.

El seu paisatge és una postal inconfusible. Els vaixells de pesca amarrats a la vora i, de fons la Vila Vella, encapçalada per l'emblema del poble, el castell de Tossa, l'única fortificació medieval que es conserva a la costa catalana. La Vila Vella és una vella ciutat emmurallada amb quatre torrasses i tres torres cilíndriques que protegien la ciutat dels pirates. Al caminar per les muralles s'aprecien unes magnífiques vistes de la costa mediterrània i, en el seu punt més elevat, hi trobem el far de Tossa. Un mirador que se situa al costat d'un museu en el qual s'ensenyen els detalls de la vida dels faroners, el Centre d'Interpretació dels Fars de la Mediterrània. També val la pena passejar pel barri de Sa Roqueta per impregnar-se de la vida dels pescadors que el van habitar durant segles. Allà, es troba l'església parroquial de Sant Vicenç, un edifici d'estil neoclàssic que va ser construït el 1755 per atendre la població que vivia fora de les muralles medievals.

Les seves millors platges

La platja Gran és la principal platja i, com bé indica el seu nom, la més extensa. També és la més concorreguda i pot ser una mica complicat trobar-hi un lloc durant els mesos d'estiu. La panoràmica de la Vila Vella que s'aprecia des de la seva sorra l'ha portat a ser una de les 25 platges més boniques el 2013 segons la revista National Geographic.

Una mica més amagada hi ha la platja d'es Colodar, que es troba just a sota de la Vila Vella. Rep el nom per les pedres erosionades que cobreixen la seva vora, els còdols. Allunyades de la urbanització, podem trobar una infinitat de cales salvatges a les quals no resulta fàcil arribar. Com la cala Futadera, una platja envoltada de penyasegats i d'aigua cristal·lina. Per arribar a aquest paradís s'ha d'accedir a través d'un sender que surt de la carretera que connecta Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols i, seguidament, baixar unes escales empinades que dirigeixen a la platja. Per completar una jornada inoblidable, no pot faltar tastar la gastronomia de la zona. El plat més tradicional és el Cim i Tomba, una elaboració de tradició marinera en la qual el peix és el protagonista.



Cala Taballera · Penyals grisos

Situada al Cap de Creus, la cala Ta- ballera és un dels enclavaments més impressionants de la Costa Brava. El seu difícil accés la converteix en una platja poc visitada, fins i tot durant els mesos d'estiu. La seva extensió és de tot just 135 metres, però el seu atractiu resideix en el paratge que l'envolta. Un conjunt de roques erosionades i vegetació salvatge envolten aquesta perla paradisíaca que té poc a veure amb les clàssiques plat- ges d'aquesta costa.



Cala Sa Tuna · Entorn Mariner

Segurament, es tracta d'una de les platges més pintoresques de la Costa Brava. La cala Sa Tuna, a Begur, es troba en un antic barri mariner d'aquest poble. Les petites cases que l'envolten la converteixen en un dels racons amb més encant de la costa catalana. A la seva part dreta, s'hi eleva la Cova de Sant Pau, on s'ofereixen concerts d'havaneres durant els mesos d'estiu. Des de la vora s'inicia un trajecte que condueix a la cala d'Aiguafreda.