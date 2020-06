Ruta per camins de bandolers. Passeig per la història i les llegendes

Ruta per camins de bandolers. Passeig per la història i les llegendes

Cap al 1615 el bandolerisme s'havia generalitzat a Catalunya. Tot havia començat amb Antoni Roca, el primer bandit professional protegit pels nobles i el clero, i que com molts altres es va convertir en llegenda. Les aventures d'aquests fora de la llei es van deixar notar per tot el territori, que recorria per camins discrets i allunyats. Una de les rutes famoses és el Camí dels Bandolers, que té una distància d'uns 5 km –de dificultat baixa– i una durada aproximada d'una hora i mitja i que s'endinsa en el parc natural de Gallecs, a Mollet del Vallès.

Gallecs és un espai rural d'unes 730 hectàrees, situat a 15 quilòmetres al nord de Barcelona, que es caracteritza per con- servar valors naturals i paisatgístics, i des d'on surt un dels itineraris més sorprenents d'aquest magnífic entorn, que ja recorrien els astuts bandolers catalans. La ruta està molt ben senyalitzada i pot iniciar-se a l'església de Gallecs, una petita edificació romànica del segle XIII de planta de creu llatina. Després d'aquest primer pas es troben nombrosos punts de bellesa sorprenent com, per exemple, la cresta dels Bandolers des d'on podrem disfrutar de magnífiques vistes panoràmiques de la plana vallesana i les muntanyes que l'envolten. En un dia clar es pot veure des del Montseny a Montserrat i des del Montnegre fins a Ordal.

Parades obligades són la bassa de Can Benito, i els aiguamolls de Can Salvi, on és fàcil descobrir polles d'aigua o ànecs collverds. Can Salvi és una zona huma que facilita l'establiment de fauna d 'aigua i ocells i que és molt valuosa dins de l'ecosistema del Vallès. Per facilitar l'observació hi ha una tanca vegetal d'arbustos i un punt des d'on es pot contemplar tot l 'aiguamoll. Ens hi podem acostar en silenci i observar, per les petites finestres, la fauna que hi viu i la vegetació existent. Aquest aiguamoll té una superfície de 4.300 metres quadrats i hi ha més d'un miler de plantes aquàtiques entre les quals destaquen el canyís o el lliri groc. Al tram final, en una plantació de plàtans molt ombrívola, potser el viatger hi podrà sentir garces i rossinyols, com ja ho van fer abans aquells vells bandolers de llegenda.

Parc natural de Gallecs

És imprescindible per al viatger visitar la seva església romànica i algunes de les seves masies. Tot el parc està molt ben senyalitzat, raó per la qual resulta fàcil trobar i disfrutar de tots els punts d'interès. És ideal per fer escapades d'un dia prenent com a punt de partida Mollet i fer una ruta caminant. Ideal per a famílies amb nens.