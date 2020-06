Aquí si que hi ha platja: Daurats i blaus per a un capvespre sobre la sorra

Les platges de Barcelona han donat una nova vida a la ciutat després de la important reordenació urbanística sorgida arran dels Jocs Olímpics del 1992. Els resultats són, per si mateixos, dignes d'una visita a la capital catalana. Amb el 92 va arribar el sanejament i la consolidació del litoral, l'aixecament de les línies ferroviàries costaneres, i la construcció de la ronda i el parc del Litoral. Obres que van donar una nova cara a Barcelona gràcies al total aprofitament del litoral i a la creació i renovació de platges que avui són un dels principals atractius turístics de la ciutat.

Els equipaments i serveis són dels millors del país i tenen l'avantatge de ser accessibles caminant o en transport públic, des del centre mateix de la ciutat. Són una visita imprescindible per a qui no les coneix i una tornada necessària per a qui ja sap dels seus secrets, la seva qualitat i les possibilitats que ofereixen les seves passejades sobre sorra fina. Des del mar es pot veure, per un costat, l'skyline d'una de les ciutats més emblemàtiques del planeta i, per l'altre, ocasos daurats que conviden a somiar sobre llocs, gent i ciutats de més enllà del blau que ens envolta.

Barcelona pot presumir no només d'equipaments de costa excel·lents sinó també d'haver sabut relacionar íntimament el seu litoral de llevant, el mar i les seves platges, amb els barris veïns, i integrar-lo a la ciutat com un espai més d'ús públic, de la manera més racional i sostenible possible.

Sobre la sorra de Barcelona hi ha espai per a mascotes, vegetació autòctona, àrees de respecte a minories i sol.

Tot el sol del Mediterrani.

No és necessari anar gaire lluny per trobar un lloc còmode on plantar el parasol en una platja amb vistes i serveis.