La figuerenca Mònica Naranjo fitxa per Netflix per a un nou reality

Cop d'efecte de Netflix. La plataforma de streaming ha tancat el fitxatge de Mónica Naranjo per a presentar un nou reality de cites amoroses que es desenvoluparà a l'illa d'Eivissa, segons ha conegut en exclusiva YOTELE, publicació del mateix grup editorial que aquest setmanari.

L'artista, que va triomfar com a presentadora de la primera edició de 'L'illa de les temptacions' en Telecinco i Quatre, es posarà ara al capdavant d'un format original produït per Fremantle ('Got Talent', 'Mask Singer'), avançat per Vertele el mes de febrer passat, que es gravarà a partir del pròxim mes de juny i s'estrenarà la pròxima temporada.

Encara que de moment es desconeixen detalls exactes de la seva mecànica, la nova aposta de Netflix en el gènere de la telerealitat comptarà amb alguns elements de 'Jugant amb foc', un dels seus formats internacionals més reeixits, en el qual els participants que tenen sexe perden.