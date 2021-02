"El documental" estrena "Nou Set Dos", sobre l'escena musical electrònica a Girona a finals dels 80 i principis dels 90

El Blau, La Sala del Cel i Le Rachdingue, tots ells a les comarques de Girona, van ser el germen de l'escena de la música electrònica a Catalunya. Els tres clubs van difuminar les fronteres de la província i van arribar a públic d'arreu, principalment de França, Barcelona i la resta del país. Els tres rebien una audiència que es desplaçava quilòmetres per nodrir-se d'una subcultura emergent que el temps col·locaria en una posició destacada.

"Nou Set Dos" reviu un capítol de la història de la música electrònica del nostre país oblidat, però que és clau pel que va aportar i significar. Aquest episodi va posar la llavor del naixement i consolidació de la cultura de club a Espanya i va esdevenir l'eix principal de l'arribada del techno a la península.

El Blau, La Sala del Cel i Le Rachdingue van marcar precedent programant amb regularitat música techno i convidant a les seves cabines les millors bandes i DJs de música electrònica nacionals i internacionals del moment. A les seves sales es reunien els futurs protagonistes de l'electrònica nacional, hi van néixer artistes que passarien a formar part del top mundial i hi van actuar per primera vegada al nostre país els que ara són les llegendes del techno.

Les tres sales també es van convertir en referents per a altres clubs, discoteques i festivals. Van ser una influència per als gèneres musicals, però també per a l'estètica, i les formes de programació i de promoció.

A més, també van comportar l'aparició a la província d'altres actors perifèrics al propi moviment musical, com les primeres botigues de discos de música electrònica, els primers grups d'arts escèniques dedicats a "performances" en discoteques, els primers grups de ballarins per a sales de música electrònica, els primers flyers promocionals, els primers afters i "raves" de la comarca, les primeres botigues i perruqueries centrades en l'estètica dels clubs€

El documental reivindica la importància d'aquests clubs, que van apostar per la innovació, l'avantguarda i es van arriscar en pro d'una música desconeguda per al gran públic. Per fer-ho compta amb el testimoni d'artistes internacionals de primer nivell com Jeff Mills, Front 242, Ken Ishii, Dj Hell o Robert Leiner; de Djs nacionals de l'escena com Ángel Molina, David Fussió, Fred Tassy, Djoseph o JRob i amb l'aportació de programadors, "performers", artistes visuals i ballarins, tots ells protagonistes d'aquesta història.

"Nou Set Dos" va guanyar el Premi del Públic al Millor Documental al Festival In-Edit 2020.

És una coproducció de TV3 i LittleSilk amb el suport de l'Ajuntament de Girona – Girona Kreas.