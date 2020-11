La sèrie documental 'ETA, el final del silenci' guanya el premi Zoom

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya ha premiat la sèrie documental 'ETA, el final del silenci' de Movistar+ dirigida per Jon Sistiaga com a millor format en la categoria de culturals i divulgatius.

Aquest dissabte s'ha celebrat el lliurament de premis en un acte en format virtual per la pandèmia de coronavirus i, segons ha explicat l'organització en un comunicat, s'han repartit 13 premis: el periodista Jordi Évole ha guanyat el premi d'honor aquest any.

El programa de divulgació lingüística d'IB3 'Téntol' ha rebut una menció especial per la seva vocació de servei públic, i el biopic de Rai Italia que ha dirigit Lucca Manfredi sobre l'actor Alberto Sordi, 'Permette? Alberto Sordi', s'ha emportat el premi al millor format de ficció; també ha rebut una menció especial la pel·lícula del neerlandès Pieter Kujipers 'Lockdown'.

El premi al millor format en la categoria d'informatius és per a Betevé per 'Cobertura especial - Mobilitzacions a Barcelona arran de la sentència de l'1 d'octubre' i el millor format d'entreteniment és per a 'Tabús', produït per Tv3 i El Terrat.

El premi al millor programa d'esports és el documental '100x100 Tito' de Barça Studios, dirigit per Cristina Collado i Marta Busquets, i la menció especial ha estat per a 'NBA al dia', el programa de #Vamos, de Movistar+.