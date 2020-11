"Encrucijada", nova sèrie de Creu Roja per instar la societat a fer voluntariat

Creu Roja, conscient del moment social que es viu i que l'acció voluntària és més necessària que mai, llança una innovadora campanya en forma de sèrie de televisió. Produïda per The Mediapro Studio, es titula Encrucijada, consta de quatre capítols curts - d'uns cinc minuts de durada cada un- en què participen actors de primer nivell nacional, com Jaume Blanch, Ruth Díaz, Emilio Buale, Lucía Caraballo, César Mateu o Maria de Nati, i s'ha realitzat sota la direcció del reputat cineasta Borja Crespo, amb guió de Pablo Lara.

L'objectiu de la sèrie és conscienciar la societat, i especialment als joves, de la necessitat de fer voluntariat per millorar la vida de les persones més vulnerables en moments especialment difícils. La sèrie s'ha pogut dur a terme gràcies a la casella de l'IRPF 'Altres fins d'Interès Social' del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

"La Encrucijada -assenyalen des de Creu Roja- és aquesta decisió vital que hem de prendre, aquest pas endavant que hem de donar per fer voluntariat i ajudar els altres". La sèrie està basada en històries reals de les persones voluntàries de Creu Roja i s'enfronta a l'espectador a prendre una decisió crucial amb la qual poden canviar la seva vida i la de les persones més vulnerables. És a dir, posa en escac a una societat que ha d'implicar-se en una situació d'especial delicadesa en termes de vulnerabilitat.

La campanya de Creu Roja es produeix en un moment en què es fa imprescindible el suport de la societat per fer front a l'impacte de la Covid-19. Un impacte que s'està produint no només sanitari, sinó també en l'àmbit econòmic, educatiu i social: són milers les persones que necessiten ajuda per menjar cada dia, per trobar una feina, nenes i nens amb problemes d'accés a l'educació o la gent gran que necessiten assistència. Les persones en situació de vulnerabilitat, el focus en què centra la seva activitat Creu Roja amb el pla Creu Roja RESPON, s'han multiplicat en els últims mesos. Cruïlla aborda aquesta situació amb naturalitat, amb proximitat i a través d'històries humanes i plenes d'emotivitat.



On es podrà veure

La sèrie de Creu Roja, una idea original de l'agència digital 101 i produïda per The Mediapro Studio, s'emetrà pel canal #0 de Movistar+ a partir del dilluns 23 de novembre fins al dijous 26 de novembre, en horari de 19:30 a 20:30 h de la tarda. A més, estarà disponible sota demanda a Movistar+, on l'audiència podrà veure-la fins a final d'any. També estarà disponible a la web de Creu Roja a cruzroja.es/encrucijada, on les persones podran fer-se voluntàries de Creu Roja.



Sobre la Creu Roja i el voluntariat

La Creu Roja representa el major moviment humanitari, ciutadà i independent del món amb 155 anys col·laborant amb entitats públiques i privades perquè la humanitat i la dignitat arribi a totes les persones en qualsevol lloc i en tot moment i circumstàncies.

Des del començament de la crisi de la Covid-19, la Creu Roja està actuant en tots els països del món afectats, representant la major mobilització de recursos, capacitats i persones en la seva història en favor de les persones més vulnerables i la població general.

El Voluntariat és un dels principis fonamentals de Creu Roja i per això l'Organització promou una participació flexible i oberta de la societat en l'acció voluntària, facilitant la incorporació a través dels mitjans digitals - web i app de Creu Roja- i tradicionals - telèfon i de manera presencial-, i adaptant-se als interessos i disponibilitat de les persones, en tot el territori nacional.

A Catalunya, la Creu Roja compta amb el suport social de més de 17.000 persones voluntàries i de més de 227.000 persones i empreses sòcies, mentre que a la resta de l'Estat, la Creu Roja aglutina més de 200.000 persones voluntàries i més de 1.400 punts d'atenció a tot el territori, que permeten atendre anualment a més de 4 milions de persones a nivell estatal, de les que més d'1,7 milions són ateses des de programes socials. A més, compta amb el suport de més d'1.360.000 socis, empreses i aliats.

La Creu Roja pertany al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, present a 192 països i actua sempre sota set principis fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.