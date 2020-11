La Costa Brava es converteix en l'escenari d'una sèrie de Movistar+ creada per Pau Freixas

La nova producció de Movistar+ creada pel català Pau Freixas, 'Todos mienten', ha escollit la Costa Brava per a situar algunes de les escenes de la minisèrie. El rodatge es desenvolupa entre Girona, Barcelona i Tarragona i es preveu que s'allargui dotze setmanes. Aquests dies, però, s'han estat enregistrant imatges a la cala Bona de Blanes (Selva) o la cala Banys de Lloret de Mar (Selva).

En aquestes escenes hi han participat part dels protagonistes i també diversos figurants locals. La sèrie tindrà sis episodis i explicarà com una professora de català serà repudiada per la seva família i amics després que surti a la llum un vídeo sexual d'ella i un dels seus alumnes majors d'edat.

La minisèrie es complica quan apareix un dels habitants de la urbanització costanera de Belomonte (on viuen els protagonistes) apareix mort en un penya-segat. La intriga és saber quin dels veïns és i si té cap relació amb el vídeo sexual.

Irene Arcos ('El Embarcadero', 'Vis a Vis') com a Macarena, i Natalia Verbeke ('El otro lado de la cama', 'Doctor Mateo') com a Ana, lideren el repartiment d'aquesta ficció junt amb el guanyador del Goya Leonardo Sbaraglia ('Felix', 'Dolor y Gloria') com a Néstor, i a Ernesto Alterio ('Perfectos desconocidos', 'Narcos') com a Diego.

Miren Ibarguren ('Arde Madrid', 'Aída') com a Maite; Juan Diego Botto ('Martín Hache', 'White Lines', 'Buena conducta') com a Sergio; Eva Santolaria ('Sé quién eres', 'Compañeros') com a Yolanda; Amaia Salamanca ('Velvet', 'Sin tetas no hay paraíso') com a Sofía; Jorge Bosch ('Periodistas', 'La caza. Monteperdido') com a Arturo; i els joves Lucas Nabor ('Skam España') com a Iván; Carmen Arrufat ('La Inocencia') com a Natalia; Berta Castañé ('La valla') com a Lucía, Marc Balaguer ('Polseres vermelles', 'Cites') com a Óscar i Lu Colomina ('Com si fos ahir') com a Iris, completen el repartiment principal.