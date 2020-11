Albert Espinosa torna a la televisió amb l'adaptació «Los Espabilados»

L'escriptor Albert Espinosa tornarà a la televisió amb l'estrena el gener de 2021 de la sèrie 'Los Espabilados', dirigida per Roger Gual, a Movistar+, en una adaptació fidel de la seva novel·la 'El que et diré quan et torni a veure', traduïda a una vintena d'idiomes. Segons ha defensat l'escriptor en una entrevista a l'ACN, els psiquiàtrics infantils "haurien d'estar tancats i trobar-se una altra manera que no fos a través de la medicació o de la privació de llibertat". La sèrie explica la història de cinc joves que fugen d'un centre psiquiàtric per a trobar el seu lloc al món. Malgrat que els seus diagnòstics clínics els cinc amics afronten la vida amb humor i valentia perquè consideren que el que està malalt és la societat, i no ells.

"Jo tinc un posicionament clar que vaig viure de nen, que no ho entenia que estiguessin allà, i sempre creia que era culpa de la gent adulta amb la qual havien tingut contacte aquells nois, no d'ells", ha expressat Espinosa sobre els centres de salut mental de menors. Ha considerat que "hi ha altres maneres" que no sigui estar en un lloc del qual no es pot sortir o que donin els nens catorze o quinze pastilles diàries. Així, a la sèrie "hi ha una sensació d'intentar expressar aquesta ànsia de llibertat que tenen". Espinosa ha remarcat que actualment a Espanya hi ha 40.000 places de nens amb malalties mentals, la majoria plenes, i que quasi tots els "nens no haurien d'estar allà", en una tendència a posar "etiquetes" de malaltia mental.

Personatges que volen ser lliures

Davant d'això, ha situat uns personatges que volen ser lliures i escapar per trobar "alguna persona que els cregui", en un mix entre 'Cuenta conmigo' i 'Alguien vuela sobre el nido del cuco', amb l'estètica de 'Antes del amanecer', ha considerat. Per a Espinosa, fa la sensació que els personatges no paren de buscar una llibertat, en un viatge que passa de país en país on cerquen "una llibertat que algú ha decidit que no la poden tenir".

"Intenten sobretot trobar qui són, estimar les seves diferències i intentar llimar-les, i intenten trobar la seva essència", ha explicat Espinosa, que considera que és un viatge i una aventura i que cadascun d'ells intenta trobar la seva veu i qui és.

Records de la seva infància

Ha explicat sobre els orígens d'aquesta novel·la convertida en sèrie que quan va tenir càncer els nens de la planta de dalt tenien malalties mentals, i es feien dir 'los espabilados' perquè sempre s'escapaven: "Em fascinaven". Ha assegurat que fins i tot s'havia de contractar detectius per trobar-los, i sempre tenia al cap fer una sèrie d'ells.

"Primer ho vaig viure com un nen quan ells s'escapaven i deien que eren 'los espabilados', i després quan, com a adult vaig investigar i vaig estar a Galicia, i tres doctores que em van ajudar molt a veure aquests centres", ha detallat. Finalment, Espinosa va visitar amb els actors aquests recintes "perquè veiessin aquest món real".

El resultat és que cadascun dels seus personatges està basat en dues o tres persones que va conèixer en els tres anys que va estar a la planta de sota d'ells. "Sí que hi ha l'essència de la realitat que ells vivien, i per mi era molt interessant que no fos ficció, sinó una part real de la història".

Aventures com a 'Polseres vermelles'

Ha explicat que ha intentat fer una sèrie familiar com 'Polseres vermelles' i que també fos d'aventures, de manera hi haurà gent que se sentirà atreta per l'acció, d'altra que es quedarà atrapada per la lluita d'aquests nens, i altres espectadors que se sentiran reflectits en la història: "Però la idea és sobretot l'aventura dels protagonistes". Per a Espinosa, 'Los Espabilados' és sobretot una sèrie familiar que tocarà cadascú "de diferent manera", ja que hi ha personatges de totes les edats.

Tanmateix, ha destacat que 'Polseres vermelles' explicava la història de nens que viuen a l'hospital i hi són feliços, mentre que a 'Los espabilados' els nois no volen estar en aquell centre. A més a més, ha destacat que en aquesta sèrie "els personatges parlen de qui són, què volen ser, quina etiqueta porten i contra què han de lluitar", sent nens que estan sols pel carrer.

Una implicació activa en el projecte

Espinosa n'ha escrit els guions i és el 'show runner' de la producció de manera que s'encarrega de trobar el to de la sèrie junt amb el director Roger Gual: "Per a mi era important que fos ell qui la dirigís. M'agrada molt la seva forma de dirigir i de posar l'ull", ha dit Espinosa, que va estar molt implicat al càsting per "fer el viatge molt més tendre". Ha assegurat que als rodatges li agrada que sigui el realitzador qui té contacte amb els actors, mentre que ell s'estima més intervenir en la postproducció i muntatge de la història.

Sobre els actors, ha detallat que sobretot volia que tinguessin entre dotze i catorze anys i que no fossin nenes de setze que semblessin de catorze: "Va ser una tasca dificultosa perquè primer vam provar amb escoles i agències, i com no acabaven de trobar els actors ideals van fer un càsting a través de les xarxes socials que va aplegar quasi 4.000 persones. En aquesta tasca van comptar amb l'ajuda de la directora de repartiment Consol Tura, descobridora de Bardem, Penélope Cruz i de personatges de 'Polseres vermelles'. La producció està protagonitzada per Álvaro Requena, Marco Sanz, Sara Manzano, Aitor Valadés i Héctor Pérez

El que es podrà veure a partir del gener seran set capítols de 25 minuts en un format de minisèrie perquè "és molt com funciona el cervell d'aquests nens, amb històries molt acotades en el temps", que tindrà previsiblement dues temporades, amb la possibilitat d'una tercera. La segona està escrita i té cinc capítols, i si la primera se centra en la història concreta dels nens i el seu "viatge i cacera", a la segona, "ja no fugen però han de conviure amb el que tenen a dins". Si la pandèmia ho permet, la segona temporada es rodarà al juny o juliol.