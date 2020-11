El documental 'Nou Set Dos' radiografia "la pionera" escena electrònica gironina dels 80 i 90

'Nou Set Dos', el documental dirigit per Albert Domènech i Òscar Sánchez, retrata l'escena electrònica de les comarques gironines de finals dels 80 i principis dels 90 gràcies a les sales Blau de Banyoles, la Sala del Cel de Girona o Le Rachdingue de Vilajuïga. "Els tres clubs de Girona són els primers que van apostar per una programació electrònica cada cap de setmana amb cara i ulls, mentre que a Barcelona no passava", assenyala Domènech, en una entrevista amb l'ACN. El documental forma part de la Secció Oficial Nacional de l'In-Edit i es podrà veure en línia fins al 8 de novembre, a través d'una plataforma on es poden adquirir 'entrades' per a títols individuals o en abonaments diversos.

Domènech explica que s'havien preguntat amb Òscar Sánchez què havia passat a Girona per arribar en aquell punt "d'èxit total" amb aquest estil musical. En aquest sentit, l'aposta del documental era fer una radiografia d'aquella escena de música electrònica per on hi van passar molts artistes. Admet que després de fer una trentena d'entrevistes se'n van adonar que "era un capítol interessant de la història de la música electrònica del país".

Domènech explica que se centren en aquests tres clubs "pioners" de les comarques gironines que l'any 87 comencen a flirtejar amb l'electrònica i comparteixen certes característiques similars com, per exemple, que fa temps que estan oberts i que el promotor de cada sala té un fill molt jove que liderarà el canvi del club. "Les ganes de canvi de la gent jove és una part molt important". "També hi ha una relació amb tota la influència que ve del sud de França i en la importància pel turisme". El cordirector recorda que en aquella època Girona era molt gris i hi havia moltes ganes de canviar-ho tot.

Domènech explica que hi ha "una anomalia" i és que un dels tres clubs, Le Rachdingue, segueix obert i és l'últim reducte d'aquesta escena que es pot trobar. "Tota l'escena també va portar moltes coses importants per a les comarques gironines com l'Escola d'Estudis Superiors de producció musical i de música electrònica i que hi ha molta gent que ha seguit fent festivals per les comarques". Així mateix, ressalta que el que va passar en aquells tres clubs també va influir posteriorment a Barcelona i en concret amb el Sónar.

'Nou Set Dos' inclou els testimonis dels artífexs de tot aquest moviment tant programadors com DJs, grups de ball i performance, i persones que feien milers de quilòmetres que poder anar a aquestes sales. Entre altres intervenen JRob, Ángel Molina, Dosem, Ken Ishii, Jeff Mills, DJ Hell, Front 242, Esplendor Geométrico, Fred Tassy, ScanX, Nando Dixkontrol, Dj Zero, Josep Pérez, Edu Exploited, Xavier Montojo, Luís Calderón, Dani Guijarro, Marc Verdaguer, Ismael Martínez, Dj Joseph i Cybersonic.



Estigma

Així mateix, el codirector del documental lamenta que en aquest país l'electrònica sempre ha estat "molt estigmatitzada, però avui en dia si no està a punt de canviar, li falta poc. He viscut molts anys a Alemanya i no hi ha estigmes" pel que fa l'electrònica. Explica que cap dels entrevistats parla de la relació entre les drogues i aquest estil musical.

El documental és una producció de LittleSilk amb coproducció de TV3 i té el suport de l'Ajuntament de Girona, Kreas i de més de cent mecenes que han posat el seu granet de sorra al projecte.