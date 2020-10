Ariana Ramírez: «Cantar en un plató de televisió ha sigut molt gratificant»

La jove Ariana Ramírez, de 16 anys d'edat, de Sarrià de Ter, però amb arrels a Torroella de Fluvià, ha causat sensació entre el públic, l'audiència i el jurat del programa Ídol Kids, de Tele 5, amb la seva actuació del dilluns 5 d'octubre. La cantant va elegir la cançó Like a prayer, de Madonna. Fa uns mesos, Ariana Ramírez va fer un primer viatge a Madrid per participar en les fases prèvies del programa, però en aquella ocasió no va poder accedir per concursar. Aquest octubre, però, ha arribat la seva oportunitat i ha demostrat la seva vàlua artística i musical en un dels espais televisius amb més seguidors de l'Estat.

«Em sento una persona molt afortunada, ja que viure una experiència com la que he viscut no tothom té l'oportunitat de viure-la. Em sento molt feliç i ha estat molt agradable el tracte que he rebut de part de la productora, els càmeres i jurat del programa. També haig de donar les gràcies a tota la gent que ha confiat en mi i que m'ha ajudat a dur a terme aquest somni», confessa Ariana Ramírez, la qual afegeix que «Cantar en un plató de televisió ha sigut molt gratificant per a mi i, a la vegada, difícil, el pas pel programa m'ha servit per créixer personalment i començar un nou camí en la meva carrera musical».