La JNC demana a la CCMA i a TV3 que "reforcin la preferència del català"

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) reclama a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i a la direcció de TV3 que "reforcin la preferència del català en els seus continguts audiovisuals" i que vetllin pel "rigor parlat i escrit en l'ús de la llengua". Ho ha fet a través d'una moció aprovada aquest dissabte durant el seu Consell Nacional que s'ha fet de manera telemàtica des de Sant Cugat del Vallès. La cloenda del Consell Nacional ha anat a càrrec de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que ha explicat que Junts per Catalunya (JxCat) té com a objectius principals la "república independent i el bon govern" i ha destacat el paper cabdal que té la JNC per crear un projecte atractiu pels joves del país.

Els consellers nacionals de la JNC també han aprovat aquest dissabte instar a Junts per Catalunya a iniciar un debat parlamemtari sobre el tracte del català en els continguts audiovisuals.

El consell nacional de la JNC també ha tirat endavant una moció de suport a les persones represaliades a Bielorússia. El text aprovat demana la dimissió del president de Bielorússia, la celebració d'unes eleccions democràtiques i reclama a la Unió Europea un enduriment de les sancions contra el règim fins que es produeixi una transició democràtica.