Les dones perden pes a TV3 durant la pandèmia i son el 28% de les veus expertes

La presència televisiva de les dones com a expertes i com a actors del món sanitari durant la pandèmia ha passat a ser del 28%, respecte el gairebé 50% que representava en períodes anteriors. Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre els continguts emesos per TV3 entre el 13 i el 31 de març, el 39% del total de veus sobre la informació de la crisi per la Covid-19 són femenines, per sota del 47% que representava en períodes ordinaris l'any 2018. Les dones estan infrarepresentades en els àmbits econòmic, laboral i de gestió, i només guanyen espai com a testimonis ocasionals, caracteritzats, en general, per l'emotivitat.

Tot i que la presència de la dona creix lleugerament durant la pandèmia, s'estanca en un terç del total: 36% del temps de paraula en els informatius i 33,2% en debats i entrevistes. Només en tertúlies i altres espais d'opinió assoleix valors paritaris.

El president del CAC, Roger Loppacher, ha demanat trencar aquest sostre de vidre d'un terç de presència de dones i manifesta que cal més representació de les dones en els àmbits rellevants de la gestió de la pandèmia. El temps de paraula de les dones també és minoritari en els governs i les administracions (35,4% en el Govern i 19% en el cas del govern espanyol).