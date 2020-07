RTVE ofereix en directe l'espectacle de Santi Moix i la Simfònica del Liceu des del Festival de Peralada

El Festival Castell de Peralada i RTVE han ofert en directe la retransmissió de l'espectacle de Santi Moix & Josep Pons amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu.

Ha estat un espectacle excepcional que ha anat més enllà de la música. L'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu ha interpretat a Beethoven i a Händel, sota la batuta de Josep Pons. La retransmissió s'ha pogut seguir per la web i per YouTube i una mica més tard, a mitjanit, per La 2 de Tve s'ha fet el concert en diferit de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i l'actuació de l'artista Santi Moix que ha pintat un quadre mentre el públic gaudia de Focs d'artifici de Händel. L'empordanesa Agnès Batlle s'ha encarregat de fer la retransmissió en directe per Ràdio4 i el figuerenc Francesc Cruanyes ho ha fet en diferit per La 2.

No és la primera col·laboració de Santi Moix amb Peralada. En 2011 va crear una peça pictòrica titulada 'Mar i muntanya' que reflecteix l'essència mediterrània de l'Alt Empordà. En 2016, l'artista va tornar amb una exposició de ceràmiques negres als jardins del castell.

El festival de Peralada s'ha reinventat enguany per a ser present enguany però amb total seguretat. Es va decidir mantenir algunes actuacions i emetre-les gratuïtament en directe per la web, i reunir molt poques persones de públic per a guardar la distància. Els convidats pertanyen aquest estiu als col·lectius que més està afectant aquesta situació: professionals de la sanitat, del món cultural i artístic, i els joves.