Tatuats pels Pirineus visita quatre municipis de l'Alt Empordà

Divendres 12 de juny, a les 22.30 hores, el 33 emetrà un nou capítol de la segona temporada de Tatuats pels Pirineus, el programa presentat i dirigit per Eva Clausó, que en aquesta edició descobreix, a través dels seus habitants, els racons de cinc comarques pirinenques. El cinquè dels vuit capítols d'aquesta nova temporada farà una visita a la comarca de l'Alt Empordà, concretament als pobles de Llançà, Colera, Molinàs, Sant Climent Sescebes i Figueres.

Tot seguit es reemetrà el capítol de la primera temporada de la sèrie, en què Eva Clausó feia un viatge musical mentre visitava la comarca del Berguedà.



Els Pirineus amb olor de mar (divendres, a les 22.30)

La reportera Eva Clausó començarà laventura per l'Alt Empordà a Llançà, on anirà a buscar l'artista Carles Bros, reconegut a nivell mundial per fer el mural més gran del món al mar. Després es menjarà la seva primera ostra i aprendrà a fer una bona anxova. La ruta continuarà cap a Colera, on practicarà el rem amb un dels equips amb més renom de Catalunya i anirà d'excursió amb el Lluís i el Marcel fins al cim Puig d'Esquers.

Al poble de Sant Climent Sescebes l'esperaran la Clara i el Martí per anar a veure com es recull el raïm. A Figueres visitarà una de les fortificacions més grans d'Europa i el Museu del Joguet. I sense oblidar la figura del geni empordanès, Eva Clausó anirà al Castell de Quermançó, on Salvador Dalí volia construir l'Orgue de la Tramuntana i on el guardià del castell li dedicarà una cançó.



La segona temporada de Tatuats pels Pirineus

En aquesta nova temporada de Tatuats pels Pirineus, Eva Clausó, que dirigeix, presenta, realitza i produeix el programa, segueix el seu viatge per la imponent serralada pirinenca. Sota la seva mirada, i amb un format original, dinàmic i pròxim, Clausó acosta als espectadors el territori d'una manera diferent, donant el protagonisme a tots els testimonis que l'acompanyen en aquest recorregut.

La segona temporada està formada per vuit episodis que descobreixen racons de cinc comarques pirinenques: la Cerdanya, la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Solsonès i l'Alta Ribagorça. En aquest viatge el fil conductor continuen sent els habitants dels pobles. Personatges, sempre carismàtics, que viuen en aquesta serralada i a través dels quals es van descobrint racons i experiències especials, amb el privilegi de conèixer la mirada dels qui estan Tatuats pels Pirineus. A cada programa, a més, hi haurà l'actuació d'un artista o grup musical vinculats d'alguna manera als Pirineus.