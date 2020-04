Els catalans consumeixen 275 minuts de televisió diaris durant el confinament

El consum televisiu dels catalans s'ha situat a l'entorn dels 275 minuts diaris durant el primer més de confinament, per sobre de la mitjana habitual de 200 minuts però lluny del "pic" sobtat dels dies propers a la instauració de l'estat d'alarma. Segons un estudi de Reinald Besalú, de l'Observatori de Producció Audiovisual (OPA) de l'UPF, l'increment és comú a tots els grups d'edat, però més acusat entre joves i nens. Però la quota de pantalla dels canals televisius infantils no ha crescut (puja el consum "en família" i altre tipus d'oferta audiovisual en línia, raonen) i, malgrat l'ascens de les plataformes de pagament, la televisió en obert segueix sent la més vista, sobretot els canals amb una oferta informativa més àmplia.

El Departament de Comunicació de la UPF, ha fet un estudi sobre com han evolucionat alguns indicadors d'audiència televisiva a Catalunya, ara que ja ha passat un mes des que es van prendre les primeres mesures excepcionals de confinament davant l'expansió de la COVID-19. D'entrada, l'informe constata que "en temps d'excepcionalitat social i política la televisió lineal segueix sent un actor primordial".

De fet l'autor de l'informe, l'investigador i director de l'OPA, Reinald Besalú, remarca que les cadenes que incrementen la quota, deixant de banda la televisió de pagament, són les que tenen una oferta informativa més àmplia. I ressalta que, des del passat 16 de març TV3 i el canal 3/24 van unificar la seva programació, de manera que a les dades de quota de pantalla de TV3 es podrien afegir les del 3/24 a partir d'aquella data.

"Primerament, constatem que hi va haver un increment sobtat del consum global de televisió els dies 12, 13 i 14 de març de 2020", afirma Besalú. Tret del 2pic" de 307 minuts el dissabte 14 de març, dia de la celebració del Consell de Ministres on s'acorda instaurar l'estat d'alarma (i consums propers els dos dies previs), el consum s'ha "estabilitzat" després en 275 minuts diaris de mitjana.

Per grups d'edat, les persones majors entre 45 i 64 anys són el col·lectiu més consumidor de televisió: de 262 minuts de mitjana entre l'1 i l'11 de març, a 369 minuts de mitjana entre el 12 de març i el 12 d'abril. En canvi, els joves "només" incrementen el seu consum en 41 minuts, de 69 a 110.

Però en termes relatius el grup amb edats compreses entre els 13 i els 24 anys és el que més incrementa el seu consum, si comparem aquests dos períodes (ho fan un 59%), seguit dels nens (52%) i les persones d'entre 25 i 44 anys (50%). Les persones majors de 64 anys, que són el grup d'edat més consumidor de televisió, augmenten el consum en 63 minuts (un 16%), fins a situar-se als 449 diaris de mitjana (unes set hores i mitja).



La quota de pantalla dels canals televisius infantils no s'ha incrementat

Pel que fa als canals infantils, "es podria pensar que en haver-hi els nens confinats a casa la seva quota també augmentaria", valoren els responsables de l'informe, però les seves dades mostren que això no ha estat així. Besalú ho interpreta dient que, d'una banda, hi ha un cert retorn al consum de televisió en família durant el confinament. D'altra banda, apunta el fet que el consum infantil de televisió ja no passa per una oferta lineal tradicional, i reitera que "ni tan sols en circumstàncies tan beneficioses com les actuals els canals infantils veuen augmentada la seva quota entre aquest perfil de públic".



Rànquing de les 10 emissions televisives més vistes a Catalunya

L'estudi ha analitzat també els rànquings de programes i emissions més vistes abans i després de la crisi de la COVID-19. Els resultats indiquen que tot i el domini dels informatius de TV3 abans i després del 13 de març, a partir del confinament prenen rellevància els Telenotícies del migdia i del cap de setmana que, en canvi, no es troben entre les emissions més vistes en el període previ.

"Això s'explica pel fet que molta més gent es troba a casa en hores que abans eren d'activitat laboral o d'oci". Per altra banda, de les 10 emissions més vistes abans de la crisi, només les tres primeres superen en audiència mitjana alguna de les emissions més vistes a partir del 13 de març. Així doncs, es constata que l'audiència global ha crescut i que, per tant, ara calen més espectadors perquè una emissió pugui entrar en el rànquing de les més vistes, indica l'anàlisi de Besalú.

L'Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) és un portal de la Universitat Pompeu Fabra destinat a oferir serveis d'estudi, documentació i debat sobre la dinàmica de la producció audiovisual i, en general, de tot el sector audiovisual. L'OPA és una iniciativa d'UNICA ( Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual), grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra, consolidat per la Generalitat de Catalunya.