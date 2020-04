El 33 emet "Abaraka Txarango", un concert-documental sobre un final de gira molt especial

Aquest proper diumenge, 12 d'abril, a les 23.15, després de "No pot ser", TV3 emetrà "Abaraka Txarango". El "docuncert'", un treball que s'endinsa en l'essència d'aquest grup a través del testimoni dels mateixos músics i dels seus fans a partir de la gravació del concert de final de gira que va tenir lloc el 13 d'octubre del 2018, al Parc Nou del Prat de Llobregat, dins del festival solidari Esperanzah!

Txarango va penjar el seu primer disc a les xarxes el 2012. Així començava la carrera musical d'aquest grup. Concert rere concert, ha anat enganxant persones de tot arreu i de totes les edats, un públic que ha augmentat de manera exponencial fins a arribar als milers de seguidors d'avui. Després de dos anys fent bategar el seu tercer disc, El cor de la terra, en països com Colòmbia, el Japó, Turquia i el Regne Unit, van decidir tancar aquest viatge amb una nit especial i única, que TV3 va enregistrar en aquest concert-documental que compta amb les col·laboracions de Natxo Tarrés, de Gossos, Judit Neddermann i Alfred Garcia (entre altres) i amb posada en escena de Lluís Danés.

"Abaraka Txarango" mostra com la naturalesa d'aquest grup va més enllà de la música i no es pot descriure amb una sola paraula; explica les diferents formes amb què s'identifica aquesta banda, que "creu en la música com a eina per canviar el món". Alegria, il·lusió, màgia o lluita són algunes de les idees que identifiquen la "filosofia txarango", una manera única de celebrar la vida amb un marcat caràcter de defensa social que transmeten en les seves creacions musicals amarades de ritmes mestissos i llatins i folk tradicional.

Amb les paraules de quatre dels integrants del grup i l'aportació de vuit fans d'edats variades, aquest documental també vol fer entendre què és o què vol significar la paraula Txarango i donar a conèixer de prop la seva idiosincràsia. Un final de gira molt especial en què Txarango va saber tornar al públic l'energia que havia rebut durant tota la gira, i que transmet les sensacions que han sentit els seus fans, alguns, també protagonistes d'aquest documental.

"Abaraka", enregistrat al festival solidari Esperanzah, del Prat de Llobregat, és un treball dirigit i realitzat per Paulí Subirà, produït per Lluís Mabilon i l'equip de realització de TV3 integrat per Joan Mas, Xavi Martínez i Júlia Peguera. Catalunya Ràdio i iCat emetran el concert de forma íntegra, en el qual se centra el documental, durant la programació especial de Nadal, els dies 31 de desembre i 6 de gener.