Les sèries de 2019 que no t'hauries d'haver perdut

Aquest 2019 ha estat un gran any per a la televisió. L'esperat final de 'Joc de trons' o la campanada que Phoebe Waller-Bridge va donar en els Premis Emmy amb 'Fleabag' han estat alguns dels fenòmens televisius de l'any, però no els únics.

La temporada de sèries ens ha deixat també estrenes trencadores, sèries impactants basades en casos reals o comèdies imperdibles. Aquestes són les sèries més memorables que hem vist aquest any:



FLEABAG

La gran triomfadora d'última edició dels Emmy, enfosquint fins i tot el comiat de 'Joc de trons', té nom i cognoms: Phoebe Waller-Bridge. La britànica és la creadora, guionista i protagonista de 'Fleabag', una ficció trencadora que segueix els intents d'una jove londinenca per redreçar la seva vida. A cop de cinisme i desvergonyiment, Fleabag intentarà fer front a la pèrdua de la seva millor amiga, a les seves relacions familiars i als seus problemes econòmics.

PEAKY BLINDERS

Ambientada al Birmingham de 1919, la sèrie segueix una família de gàngsters, els Peaky Blinders, que regenta un local d'apostes hípiques. Les activitats de l'ambiciós i perillós cap de la banda, Tommy Shelby, criden l'atenció d'un detectiu enviat des de Belfast per netejar la ciutat. La sèrie de la BBC, que fa només uns dies va estrenar la seva cinquena temporada a Netflix, ha anat guanyant cada vegada més adeptes.



MUÑECA RUSA

Un dels primers grans èxits de Netflix d'aquest any va ser sense cap dubte el particular "Dia de la Marmota" de Natasha Lyonne. En aquesta comèdia negra l'actriu dóna vida a Nadia Vulvokov, una dona atrapada en un bucle temporal que l'obliga a viure i morir el dia del seu 36è aniversari.



CHERNOBYL

La crua i austera minisèrie de la HBO retrata amb gran certesa la catàstrofe nuclear que va tenir lloc el 26 d'abril de 1986. Jared Harris i Stellan Skarsgard encapçalen el repartiment d'una sèrie que va fascinar tant a públic com a la crítica. I és que durant un temps Chernobyol va ser la ficció més ben valorada en IMDb.

JOC DE TRONS

El comiat de la ficció més reeixida de la HBO ens va deixar un sabor una mica amarg. Però encara que l'última temporada de 'Joc de trons' rebés alguna crítica pel final de diversos dels seus personatges, no podia faltar en aquesta llista. I és que en lloc de centrar-nos en el desenllaç de Tyron, Jon Neu, Bran i companyia, cal aturar-se a admirar el camí que ha recorregut la sèrie. Perquè el que ningú pot posar en dubte és que 'Joc de trons' ha estat un dels fenòmens televisius de les últimes dècades i que la seva marxa de la graella ha suposat la fi d'una era.

KILLING EVE

La primera temporada va ser una de les grans revelacions de 2018 i la seva nova tanda de capítols podia ser menys. Poques sèries cal atrapin tant com la protagonitzada per Villanelle i Eve Polastri, una de les parelles més estranyes i addictives de la petita pantalla. Cal destacar que el paper d'assassina psicòpata li va valer a Jodie Comer el premi a la millor actriu dramàtica en l'última edició dels Emmy.

MIRA LO QUE HAS HECHO

La segona tanda de capítols d'aquesta ficció espanyola ha fet un salt de qualitat amb respecte a l'anterior. En aquesta temporada de la sèrie de Berto Romero el drama guanya pes enfront de l'humor, aprofundint en els drames quotidians que suposa la paternitat.

ASÍ NOS VEN

Aquesta minisèrie de Netflix és una de les sèries més punyents de l'any, però també una de les més potents. El drama explica el cas real dels 'Cinc de Central Park', un grup d'adolescents negres que el 1989 van ser injustament condemnats per una violació que no van cometre. Quatre capítols que et crearan un nus a la gola i amb els quals patiràs amb el racisme que desprèn la policia i la justícia nord-americana.