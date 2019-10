El programa 'Els meus pares' de TV3 es trasllada a Figueres amb la família de Toni Soler

TV3 emetrà demà dijous 10 d'octubre, a les 22.40 hores, el segon capítol d'«Els meus pares», conduït per la periodista Gemma Nierga i dirigit per Xavier Brichs. Aquesta setmana, en un episodi una mica diferent i molt especial, el programa descobrirà un Toni Soler molt sensible i emotiu, al costat de les seves dues germanes, la Sílvia i la Blanca. El presentador de televisió i humorista figuerenc Toni Soler, que fa molts anys que va perdre el pare i la mare, reviurà els records de la infància i parlarà a cor obert de la seva família i de què ha suposat per ell perdre l'Antonio Soler i la Carme Guasch, els seus pares, abans d'hora.

El programa anirà a Figueres, on hi ha les arrels de la família i on el Toni reviurà alguns episodis emotius de la seva infància i joventut. També es traslladaran a Badalona, on la mare del Toni Soler té dedicada una plaça, i reviurà qui van ser l'Antonio i la Carme a través de fotografies, pel·lícules antigues i objectes personals que hi ha a l'antiga casa familiar.

A partir del testimoni del Toni i de la Sílvia i la Blanca, s'explicarà què representa perdre els pares quan encara ets molt jove, com els germans han sabut gestionar aquest dol, i com això ha enfortit les relacions familiars.



'Els meus pares' de TV3

Amb el mateix format que la temporada anterior, Gemma Nierga visita el fill i els pares per separat, amb els quals comença un viatge a la infància que s'acompanya de fotografies, històries i records familiars. Cada capítol es tanca amb un àpat en què pares i fills riuen plegats de les anècdotes familiars que s'han descobert en cada episodi.

Amb «El meus pares», l'aposta dels dijous després del «Polònia», la periodista Gemma Nierga es proposa, de nou, conèixer els progenitors, molt sovint anònims, de persones molt populars i reconegudes en diferents àmbits. Músics, esportistes, comunicadors, actors... presentaran els seus pares per descobrir la influència que han tingut en la seva vida personal i professional.