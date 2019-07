Això és el que realment guanyarà cadascun de Los Lobos gràcies al pot de Boom!

Són els homes del moment. Tothom parla d'ells. Los Lobos de Boom aconseguiran aquest dilluns, a partir de les 22:45 hores a Antena 3, el pot més important de la història de la televisió a Espanya. En total s'embutxacaran més de sis milions d'euros. O almenys això diuen des de la cadena oficialment, però aquesta xifra no és real per diverses raons que t'expliquem a continuació.

La primera: per Hisenda. El ministeri públic s'emporta gairebé la meitat del premi. Tot i que encara no sabem quant guanyaran els membres de Los Lobos (depèn de quants programes més es mantinguin en antena), posem que aconsegueixin 6,6 milions d'euros. En total cadascun dels quatre s'embutxacaria 1,65 milions d'euros. Si restem els impostos al final el premi queda en 800.000 euros. Però encara cal descomptar més.

Els quatre membres d'aquest equip ja van rebre fa mesos part del premi que els devia Antena 3. Molts d'ells van deixar de treballar i les seves ocupacions habituals van passar a un segon pla quan van decidir apostar per la televisió. Per això alguns d'ells van estar més de dos anys sense cap tipus d'ingrés. La direcció del concurs va accedir fa mesos a pagar part del premi als quatre concursants que aleshores participaven en el format.

Fins a la data no és que Los Lobos no haguessin aconseguit res. Ni de bon tros. De fet ja han aconseguit, abans fins i tot de guanyar el pot, batre el rècord mundial de permanència en un programa de televisió diari. Ho van aconseguir fa mesos quan encara era a l'equip Jose Pinto, el ramader que va marxar del format setmanes abans de morir de forma sobtada. Pinto va assegurar que no podia seguir faltant a les seves obligacions laborals. Era un dels més estimats del programa i l'audiència va lamentar la seva pèrdua i la seva posterior mort.

Fins ara un dels premis més importants de la història de la televisió a Espanya se l'havia emportat Fran González, el crac asturià del rosco de Pasapalabra que es va endur gairebé un milió d'euros fa diverses setmanes després de completar l'última prova del format de Telecinco . Però encara tenen alguna cosa més en comú Fran i Los Lobos: tots dos han portat als concursos en què participen a importants rècords d'audiència que no s'havien vist fins ara. La pregunta és ara qui els substituirà.