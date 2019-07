Parla una exconcursant de Boom sobre la realitat del show: "Ha estat un escàndol"

Passar per un dels programes de televisió més coneguts de tot el país no és gratis. En cap sentit. No ho és perquè la teva intimitat ja no torna a ser la mateixa sobretot si estàs diversos mesos en antena. I no ho és tampoc en el teu compte de banc. I és que encara que no t'emportis un pot milionari a poc a poc vas sumant diners que d'altra manera no guanyaries.

Tot i que avui dia són els quatre amics de Los Lobos els que més fama tenen dins el programa Boom d'Antena 3 abans que ells copessin totes les tardes d'aquest programa (han aconseguit fins i tot batre un rècord mundial de permanència en un programa de televisió), hi va haver altres grups que els van precedir també amb molt d'èxit.



Un d'ells va ser el de les Extremis, quatre dones que, de fet, coneixien a Los Lobos. Ells asseguren que no van voler presentar-se al programa fins que elles van marxar (molts d'aquests concursants es coneixien d'haver passat per altres formats com Saber y Ganar). El cas és que aquestes quatre noies van haver de deixar el programa de les tardes d'Antena 3 entre llàgrimes després d'haver guanyat 631.500 euros i haver estat en antena 116 programes. Però què és a dia d'avui d'elles?

Una de les membres d'aquest equip, Cristina Morales, va parlar fa mesos amb la revista Redacción Médica. Aquesta noia és actualment resident de quart any de Medicina Interna a l'Hospital Universitari d'Àlaba pel que està a punt d'acabar la seva especialitat i d'emprendre el camí de recerca de feina definitiu en la sanitat pública. La mateixa jove va reconèixer en l'entrevista que el seu pas pel format havia estat "un escàndol" i que la notícia havia corregut com la pólvora per tot l'hospital, sobretot entre els seus companys de l'àrea d'Urgències.

Morales explica que entre totes es preparaven diverses àrees del programa com fan ara Los Lobos de Boom. Fins i tot va arribar a fer-se una llista amb totes les capitals del món que després, confessa, mai es va estudiar.

A dia d'avui la jove segueix treballant a urgències i comparteix part de la seva experiència amb els seus col·legues metges a través del seu compte de Twitter. També va participar juntament amb les seves companyes i amigues a la confecció d'un llibre que han presentat per mitja Espanya.