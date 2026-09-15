Tensió a Washington
Trump interromp el cap de Nvidia per dir que el temor d’una IA descontrolada és una «notícia falsa» que afavoreix la Xina
El president dels EUA truca a Jensen Huang enmig d’un acte públic per desestimar la crida a la desacceleració de la carrera tecnològica i les prediccions apocalíptiques d’Anthropic, OpenAI i Elon Musk
El pla per frenar la IA indigna Trump i xoca amb la carrera pel seu domini entre els EUA i la Xina
Carles Planas Bou
Les advertències sobre el descontrol de la intel·ligència artificial amenacen de trencar l’aliança que uneix Donald Trump amb Silicon Valley, meca de la indústria tecnològica. En un gest inusual, el president dels Estats Units ha interromput un acte públic del director executiu de Nvidia, Jensen Huang, per assegurar que les preocupacions amplificades aquests dies pel sector són una «notícia falsa» que afavoreix la Xina.
El capitost de la companyia més valuosa del món participava en un congrés a Los Angeles quan un dels seus assistents va irrompre a l’escenari per portar-li el mòbil. A l’altre costat hi havia Trump en altaveu. «Els robots no prendran el control del món. Això no passarà», li va dir en una trucada que ràpidament s’ha convertit en un fenomen viral.
El president nord-americà reitera així la seva frontal oposició a la petició d’Anthropic d’alentir el desenvolupament de la IA de frontera per garantir que els laboratoris són capaços de comprendre com aquesta tecnologia és cada vegada més capaç d’executar accions de forma autònoma i sense autorització dels seus programadors. La crida a la calma de Dario Amodei ha sigut recolzada públicament per arxienemics com Sam Altman, director executiu d’OpenAI, la creadora de ChatGPT, o Elon Musk, de SpaceX.
En la seva trucada, Trump va qualificar que aquest pla per abaixar una marxa oculta motivacions polítiques. La proposta «simplement està fent el joc a molta gent que no vol que això passi [...] I això podria incloure polítics. També podria incloure la Xina», va assegurar sense donar més detalls. «Els centres de dades són genials, i fan que la gent sigui rica, i fan que els estats siguin rics [...] són el petroli dels pròxims 20, 25 anys».
Huang va coincidir amb les acusacions del president. «Té raó. No permetrem que això passi, senyor», li va respondre davant l’atònita mirada dels assistents al seu panell. Les accions de Nvidia, que dissenya els xips necessaris per donar forma a la IA generativa, van reaccionar ahir a la insòlita aliança per a una desacceleració tecnològica amb una caiguda del 3,4%.
El directiu va assegurar que el pànic desencadenat per la creença que la IA «podria matar-nos a tots abans que acabi la dècada» –amplificada per l’exenginyer d’Anthropic Jacob Coxon– ha creat una falsa disjuntiva entre la innovació ràpida i la seguretat de la IA. Huang ja havia assegurat abans que les prediccions apocalíptiques que condicionen el pensament de gran part del sector «no estan basades en la ciència».
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