Resultats
Google quadruplica els seus beneficis gràcies a les inversions en IA, però la seva elevada despesa inquieta els inversors
La seva empresa matriu, Alphabet, registra més de 112.000 milions de dòlars en guanys, impulsades per les seves participacions en empreses com SpaceX o Anthropic, però s’espera que les seves inversions esgotin la seva liquiditat el 2026
Carles Planas Bou
Alphabet va vent en popa. L’empresa matriu de Google va presentar dimecres uns resultats trimestrals que il·lustren com les seves inversions en intel·ligència artificial estan impulsant totes les seves àrees de negoci.
En el segon trimestre de l’any, la companyia va registrar uns beneficis de 112.100 milions de dòlars, quadruplicant així les xifres registrades en el mateix període de l’any anterior. Aquest espectacular augment dels guanys es deu, en gran manera, a les inversions de Google en firmes com SpaceX, d’Elon Musk, i Anthropic, totes dues implicades en la IA. Aquestes participacions van aportar 77.000 milions de dòlars als beneficis totals.
Entre abril i juny, Alphabet va ingressar 119.800 milions de dòlars, un 24% més que el 2025. Aquest salt respon principalment al lucratiu negoci de Google Cloud, el servei de computació al núvol que lloga la seva potència de càlcul a terceres empreses, així com a les eines de Gemini, el seu model de IA generativa. Els ingressos d’aquesta branca s’han propulsat un 82% fins a arribar als 24.800 milions de dòlars.
Amb aquest notable impuls, Google Cloud amenaça de guanyar terreny i retallar la distància que el separa dels seus dos grans rivals en aquest mercat, Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure. El negoci del primer apunta a un augment trimestral de més del 31%, mentre que el del segon podria créixer fins a gairebé un 40%.
Més despesa en IA
El negoci de Google, la principal font de capital del qual és la publicitat en línia, és robust. No obstant, els experts també adverteixen que la despesa per fer-se un lloc al sector de la IA no pararà de créixer. De fet, la companyia ja ha anunciat que aquest any destinarà entre 195.000 i 205.000 milions de dòlars a la construcció de centres de dades, més del doble que l’any passat i més del que havia previst al principi.
L’elevat volum d’inversions en IA de Google està tenint un clar impacte en la seva liquiditat. El costós desplegament de les infraestructures necessàries per entrenar i sostenir aquesta tecnologia ha fet que la companyia passi de tenir amplis marges i els seus abundants fluxos de caixa a recórrer al deute i a la venda d’accions per finançar les seves noves inversions. Així, s’espera que Alphabet esgoti el seu efectiu aquest mateix any.
Això també afecta altres grans tecnològiques. Segons informa Reuters, els analistes preveuen que Amazon també es quedaran sense diners líquids el 2026, mentre que el flux de caixa de Meta probablement es reduirà un 95,7% i Microsoft recaptarà menys de la meitat d’efectiu estimat a l’exercici fiscal anterior. Totes passaran a utilitzar molts més diners de les seves vendes per reinvertir-los en despeses associades a la IA.
En les últimes hores, i malgrat quadruplicar els beneficis, les accions d’Alphabet han caigut un 4,35%. Les d’Amazon, Meta i Microsoft, que presenten els seus resultats aquest dijous, han retrocedit un 4,37%, un 3,5% i un 1,8%, respectivament. Una baixada que respon al temor dels inversors que es continuïn revisant a l’alça les inversions en IA, que creixen a un ritme superior als beneficis aconseguits.
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