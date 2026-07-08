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Molèstia freqüent

No pengis les trucades 'spam': aquesta és la frase que has de pronunciar per no tornar a rebre-les

També cal tenir en compte que mai s’ha de respondre amb un "Sí?" perquè pot tractar-se d’una estafa en què busquen clonar la teva veu i suplantar la teva identitat

Una persona utilitza un telèfon mòbil.

Una persona utilitza un telèfon mòbil. / Macarena Pérez

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Zoe Campos Corral

Ens hem acostumat tant a les trucades comercials indesitjades –també conegudes com a spam– que hem normalitzat que apareguin contínuament en el nostre dia a dia. Repetidament, rebem trucades comercials realitzades amb la intenció d’oferir-nos productes i serveis nous o alternatius.

El problema és que, normalment, no ens interessa el que ens ofereixen o no ens ho estan oferint en el millor moment.

Fabricants i Govern en el mateix bàndol

Teleoperadors i fabricants dels mateixos telèfons mòbils s’han anat actualitzant perquè el nostre dispositiu ens posi en preavís quan detecta que rebem una trucada de spam. Tot i així, no és suficient.

En resposta a la preocupació conjunta, el 13 de novembre passat, el Congrés dels Diputats va aprovar l’anomenada llei de serveis d’atenció a la clientela, impulsada pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. L’11 de desembre es va ratificar.

Teòricament, aquesta llei "suposa l’aprovació de la primera llei que regula els serveis d’atenció al client, i estableix estàndards de qualitat per garantir que no es perpetren abusos al consumidor".

Tal com explica el mateix ministeri de Pablo Bustinduy, "entre les mesures més destacades que inclou el text es troba posar fi a les anomenades trucades spam", entre moltes d’altres.

Què faig si ja sé que és spam?

No obstant això, sembla que encara són moltes les persones que continuen rebent trucades d’empreses que no són del seu interès. Així doncs, lluny de donar "més poder als consumidors i consumidores per fer valer els seus drets davant les empreses", com pretenia Bustinduy, les coses segueixen com sempre.

Com que les solucions definitives sembla que tardaran, el més efectiu serà buscar mesures amb efectivitat immediata; així que aquí et donem algunes claus.

Si reps una trucada i el mòbil t’avisa que és spam, tens dues opcions:

  1. La primera és penjar abans d’agafar-la i bloquejar el número de telèfon, tot i que aquesta és una solució momentània, perquè d’aquesta manera continuen trucant-te. De fet, els acabes de confirmar que el teu mòbil està actiu, i et trucaran des d’altres números.
  2. La segona opció és ser ràpid, concís i directe, però sense ser mal educat. "No m’interessa i vull que elimineu el meu número de telèfon de la vostra base de dades".

Altres opcions per esquivar-les

També és important recordar que mai s’ha de respondre amb un "Sí?" perquè pot tractar-se d’una estafa en què busquen clonar la teva veu i suplantar la teva identitat. De la mateixa manera, tampoc s’han de compartir les dades personals sota cap circumstància.

La Policia Nacional també va oferir una solució, a finals de novembre, perquè els usuaris deixin de rebre aquestes trucades: "Pots evitar aquestes molèsties fàcilment perquè hi ha dues eines que t’ajuden a protegir la teva privacitat. La llista Stop i la llista Robinson són serveis gratuïts on pots inscriure’t per no rebre més publicitat. La Robinson farà que no et truquin més i Stop Publicitat aconseguirà que no rebis més publicitat per e-mail, correu postal o altres mitjans".

Aquests dos serveis, que són voluntaris i gratuïts, permeten que qualsevol persona pugui oposar-se a rebre publicitat d’empreses amb les quals no té una relació contractual.

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En els dos casos, les empreses han de consultar els fitxers de les dues llistes abans de realitzar campanyes de publicitat perquè, si no existeix una relació contractual prèvia, poden ser sancionades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). S’ha de destacar que l’efectivitat d’aquestes dues pàgines sol ser notable a partir del segon mes des que l’usuari s’hi inscriu.

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