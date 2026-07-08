En comptes públics
Meta permet que qualsevol utilitzi les teves fotos d’Instagram per generar imatges amb IA: així ho pots canviar
El nou model del gegant de les xarxes socials permet que les fotos de perfils públics a Instagram siguin utilitzades per terceres persones per generar imatges amb IA sense previ avís per a l’usuari
Carles Planas Bou
Meta va anunciar dimarts el llançament de Muse Image, el seu primer model d’intel·ligència artificial per generar imatges. Tot i que amb aquest model vol competir amb rivals com GPT Images 2.0d’OpenAI o Nano Banana 2 de Google, el gegant de les xarxes socials ha despertat una nova polèmica.
Segons avança Wired, la companyia ha canviat la configuració per defecte d’Instagram perquè les fotos compartides pels perfils públics –la teva cara i el teu cos inclusos– puguin ser utilitzades per altres usuaris per generar noves imatges amb IA. N’hi ha prou que algú etiquete el teu nom en una sol·licitud perquè pugui aconseguir fotos públiques «per crear un element visual llest per publicar», indica la companyia en un comunicat publicat al seu blog.
La inclusió és automàtica, però no obligatòria. Així, els usuaris amb comptes públics que prefereixin que el seu contingut no quedi exposat per a remescles d’IA poden canviar la configuració per no donar el seu consentiment. «Tens control sobre com es pot etiquetar el teu contingut per a la creació amb IA, gràcies a una senzilla opció que et permet desactivar aquesta funció en qualsevol moment», afegeix.
Per desactivar-la sense fer que el teu compte sigui privat has d’accedir a l’aplicació d’Instagram, anar al teu perfil i prémer les tres línies horitzontals situades a la cantonada superior dreta de la pantalla. Una vegada dins de la teva configuració, deixa anar la pantalla cap avall i prem la pestanya «Compartir i reutilitzar». Aquí hauria d’aparèixer la funció titulada «Permetre que altres persones utilitzin el teu contingut a Instagram i amb les funcions d’IA a Meta». Dona-li a l’interruptor si vols que no s’utilitzin els teus continguts per remescles amb IA generativa.
En el meu cas, l’opció estava desactivada per defecte, una cosa que podria respondre que es tracta d’un compte establert a la Unió Europea.
No es bloquejaran els continguts ja generats
La pàgina del centre d’ajuda d’ Instagram indica que «la gent podrà crear contingut amb les teves peces d’Instagram utilitzant les funcions d’IA a Meta». Si canvies el teu perfil a privat o desactives l’ús de les teves imatges per a remescles amb IA, això no afectarà els continguts sintètics que ja s’hagin generat. «No s’eliminarà el contingut que altres persones hagin creat utilitzant les funcions d’IA de Meta», afegeix.
En la versió nord-americana d’aquesta pàgina, segons Wired, s’inclou la possibilitat que s’utilitzin les teves imatges per a la IA sense que tu ho sàpigues. «No rebràs cap notificació sobre el contingut creat utilitzant les funcions d’IA de Meta», remarca la companyia. Això podria portar que els teus continguts públics siguin indexats en cercadors com Google.
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