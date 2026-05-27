La IA en el món laboral
Bill Gates adverteix: la IA reemplaçarà els humans en la majoria de tasques, però tres sectors sobreviuran
La intel·ligència artificial podria eliminar fins a 2,3 milions de llocs de treball a Espanya, afectant principalment tasques administratives i rutinàries.
Clara Dalmau Merencio
La disrupció de la intel·ligència artificial (IA) en el mercat de treball comença a notar-se i preocupar molts espanyols. A finals del mes d’abril, un informe de la Fundació de Caixes d’Estalvi (Funcas) va revelar que l’impacte d’aquesta tecnologia es podria traduir en la destrucció bruta d’entre 1,7 i 2,3 milions de llocs de treball en els pròxims 10 anys.
Els llocs de treball més afectats es concentrarien en tasques administratives i tècniques, especialment les que tenen un alt component rutinari i susceptible d’automatització.
La IA reemplaça l’humà
Aquest context d’incertesa i canvis accelerats arriba fins a les figures més rellevants del món de la tecnologia. El magnat i cofundador de l’empresa tecnològica multinacional Microsoft, William Henry Gates, conegut com Bill Gates, ja ha repetit en diverses ocasions –com en una entrevista de Harvard amb Arthur Brooks o en programes com ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon– que la IA reemplaçarà els humans en la majoria de les tasques.
Malgrat les dades alarmants per la pèrdua de milions de llocs de treball, Gates també es mostra positiu sobre alguns llocs de treball que la IA no podrà reemplaçar. El motiu principal segons l’empresari és la creativitat i l’enginy humà que requereixen aquest tipus de treballs.
La resiliència a la tecnologia
Gates esmenta específicament tres àrees professionals que seran, segurament, resilients a l’automatització, i per tant a la substitució de la IA.
En primer lloc, l’empresari explica que els avenços científics sorgeixen d’una barreja d’intuïció, creativitat i lògica que la IA encara no és capaç de desenvolupar. D’aquesta manera, el sector dels biòlegs i investigadors en ciències de la vida ho posa més difícil a aquesta tecnologia perquè els substitueixi. En aquest sentit, la IA pot servir com a reforç per processar enormes volums de dades i accelerar les anàlisis.
D’altra banda, Gates assenyala el sector de programadors i desenvolupament de programari, ja que és, precisament, un dels llocs de treball indispensables per sostenir la IA en un futur. I és que, tot i que aquesta tecnologia ja realitza tasques de programació, aquesta feina requereix altres funcions més complexes com dissenyar sistemes i, sobretot, supervisar-ne el correcte funcionament i assumir conseqüències davant possibles errors.
Finalment, el cofundador de Microsoft també assegura un futur per als enginyers del sector energètic, que inclou des de la indústria petroliera i nuclear fins a les energies renovables. L’evolució cap a les energies netes i sostenibles requereix capacitats humanes per desenvolupar-se. Aquests entorns requereixen una experiència pràctica i presa de decisions que si les pren la IA i falla podria portar greus conseqüències per a la seguretat del medi ambient i la resta de la humanitat.
En aquest context, Gates explica que en lloc d’intentar competir amb la IA, les persones que desitgin assegurar un lloc de treball han d’enfocar-se a desenvolupar habilitats que la complementin. Això implica el pensament crític, la resolució creativa de problemes, la comunicació complexa, la col·laboració interdisciplinària i la capacitat d’aprenentatge i adaptació constant.
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
- BAC Valves entra al grup Meca-Inox per reforçar la seva expansió internacional i garantir la continuïtat a Figueres
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- «Al nostre sistema penal, matar una persona surt molt barat»
- L’OCU avisa: així actuen els ciberdelinqüents que buiden comptes bancaris sense robar la targeta