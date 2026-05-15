Intel·ligència artificial
Cala, l'empresa que corregeix els agents d'IA
La start-up catalana, liderada per Elisenda Bou- Balust, compta amb un finançament de set milions d’euros per construir una nova capa de dades fiables.
Carles Planas Bou
A Elisenda Bou-Balust sempre l’ha preocupat la relació que els humans tenim amb internet. "És disfuncional [...]. La informació que hi ha a la xarxa és oberta, però no tan accessible", lamenta. En l’era de la intel·ligència artificial (IA), aquesta realitat és un problema que amenaça de torpedinar les promeses de transformació que acompanyen aquesta tecnologia. Conscient de la necessitat d’aportar solucions, l’emprenedora catalana llança Cala, una empresa que vol construir la infraestructura de dades per a una nova economia basada en la IA.
Cada vegada que portem a terme una consulta a un xatbot, aquest formula una resposta basant-se en el que troba a la web, encara que sigui incorrecte. A mesura que es deleguin més tasques als agents d’IA, sistemes programats per operar de manera autònoma, aquesta fragilitat es torna més perillosa, ja que l’error pot propagar-se sense que sigui detectat pels usuaris. Aplicada a escala industrial, aquesta falta de fiabilitat és crítica.
Bou-Balust creu que el futur passa per crear una capa de coneixement fiable perquè les empreses puguin desenvolupar els seus productes d’IA sense dependre de la informació d’internet. Per això, i després de més d’un any de desenvolupament en secret, la firma ideada a Barcelona es presenta com la base que utilitzarà la pròxima generació d’aplicacions i agents autònoms. "Estem atacant un problema global que els pròxims cinc anys afectarà les empreses de tot el món", explica l’emprenedora.
I ho fa amb una ronda de finançament pre-seed de set milions d’euros. El projecte compta amb el suport de fons de capital risc com Lightspeed Venture Partners, Kfund, Kibo Ventures i Masia, però també amb el d’inversors externs, entre els quals hi ha executius d’ElevenLabs, Palo Alto Networks i X, entre altres.
"Tenim el repte de crear un mapa de tot el coneixement del món", explica Bou-Balust. "No podem tenir agents i empreses emergents d’IA construïdes sobre internet, on hi ha massa soroll". El repositori que proposa Cala serà el cervell que aportarà a aquests agents autònoms el context necessari perquè puguin operar, una plataforma per a les noves solucions d’IA que s’estan construint arreu del món. "La part més bonica del procés és veure com els builders utilitzaran les nostres dades per crear millores en camps que van del legal a l’agricultura", diu.
Doctora en enginyeria electrònica i de telecomunicacions, Bou-Balust es va fer un nom com una de les veus més influents del panorama emprenedor català el 2012. Va ser llavors quan va fundar Vilynx, una empresa emergent d’IA avançada per facilitar la indexació i la cerca de vídeos a internet. Vuit anys després, Apple la va comprar per prop de 50 milions de dòlars i va convertir Bou-Balust en la seva responsable de Coneixement Multimèdia, càrrec des del qual va contribuir a millorar els productes de la tercera empresa més valuosa del planeta.
Després de deixar el gegant tecnològic, Bou-Balust i el també català Issey Masuda Mora —companys a la Universitat Politècnica de Catalunya i a Apple— van cofundar Cala a principis del 2025, quan la IA agèntica començava a fer-se un espai en un panorama protagonitzat per assistents conversacionals. La seva proposta va seduir reputades firmes, que hi veuen l’oportunitat de convertir-se en el pilar sobre el qual se sustenti l’economia del futur.
Projecció global
Cala té 20 persones, la majoria de les quals treballen des d’una oficina recentment inaugurada a Barcelona. "Aquí tenim un talent espectacular en IA", diu. "Fan falta més iniciatives i emprenedors que vulguin impulsar projectes des d’Europa".
La seva missió per al 2026, explica la seva cofundadora, és expandir la seva cartera de clients als EUA. Bou-Balust té clar que amb Cala vol arribar més lluny que amb el seu anterior projecte, Vilynx, i no dubta sobre la seva projecció: "Nosaltres som una empresa global amb ambició global".
