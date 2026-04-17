Tecnologia
La UE imposa el USB-C als portàtils nous: aquest és el canvi que entra en vigor el 28 d’abril
Els portàtils que es venguin a Espanya i a la resta de la Unió Europea hauran d’incorporar port USB-C per carregar-se, en l’últim pas de la norma del carregador únic
A partir del 28 d’abril de 2026, els portàtils nous comercialitzats a Espanya i a la resta de la UE hauran d’integrar obligatòriament un port USB-C per a la càrrega. La mesura forma part de la Directiva (UE) 2022/2380, amb la qual Brussel·les vol posar ordre al mercat dels carregadors, reduir la fragmentació entre marques i facilitar que un mateix cable serveixi per a diversos dispositius.
La norma no arriba de cop, sinó després d’un desplegament gradual. Des del 28 de desembre de 2024, l’obligació del carregador comú ja s’aplica a telèfons mòbils, tauletes, càmeres digitals, auriculars, consoles portàtils, altaveus portàtils, llibres electrònics, teclats, ratolins, sistemes de navegació i earbuds. Ara, el calendari europeu fa el pas definitiu amb els ordinadors portàtils.
Un sol carregador per a més dispositius
Amb aquest canvi, la UE pretén simplificar la vida dels consumidors. La idea és que l’usuari no hagi de comprar un carregador diferent cada vegada que canvia d’aparell, ni dependre de connectors propietaris que sovint només funcionen amb determinats models. A més del port físic, la normativa també harmonitza la càrrega ràpida, de manera que la velocitat de càrrega sigui consistent quan s’utilitza un carregador compatible.
Aquest moviment també té una lectura ambiental clara. La Comissió Europea defensa que la reutilització de cables i adaptadors ajudarà a reduir la petjada ecològica associada a la fabricació, el transport i l’eliminació de carregadors. Segons les institucions europees, els carregadors descartats o en desús generen prop d'11.000 tones de residus electrònics cada any a la UE.
Menys despesa i més flexibilitat per al comprador
La normativa també obre la porta que els consumidors puguin comprar alguns dispositius amb carregador o sense, una fórmula pensada per evitar accessoris redundants a casa. Brussel·les calcula que aquesta opció pot traduir-se en un estalvi d’uns 250 milions d’euros anuals en compres innecessàries de carregadors.
En paral·lel, els fabricants han disposat d’un període d’adaptació per redissenyar productes i adequar la producció a les noves exigències. La Comissió va establir un marge general de 24 mesos per a la majoria de dispositius inclosos en la norma, mentre que els portàtils han comptat amb un termini més ampli, de 40 mesos, abans de l’entrada en vigor definitiva.
El pas final d’una norma aprovada el 2022
La base legal d’aquest canvi és la Directiva (UE) 2022/2380, aprovada el 2022 per modificar la normativa sobre equips radioelèctrics i introduir una solució de càrrega comuna a escala europea. Amb l’entrada en vigor per als portàtils, la Unió tanca una de les fases més visibles d’una reforma que busca un mercat més simple, més compatible i amb menys residus.
