Informàtica més cara
"No hi haurà alleujament": la febre de la IA desencadena l'"apocalipsi de la memòria informàtica" i dispara el preu de mòbils i ordinadors
En el seu afany per liderar el mercat de la IA generativa, els gegants tecnològics estan copant tanta memòria RAM que no n’hi ha prou per satisfer la demanda mundial, una escassetat que està disparant el preu d'smartphones, tauletes i altres productes electrònics
Carles Planas Bou
Sense xips, la intel·ligència artificial no existeix. Aquests circuits, que operen com un cervell electrònic, són el que permet que ChatGPT i altres xatbots puguin simular el raonament humà i executar diferents tipus de tasques. Malgrat ser minúsculs, requereixen grans volums de memòria RAM. Aquesta, vital perquè les màquines puguin emmagatzemar dades a curt termini, està present a tots els dispositius informàtics, des d’ordinadors a telèfons mòbils.
Conscients d’aquesta dependència, empreses d’IA com OpenAI, Anthropic, Google i Meta estan destinant milers de milions de dòlars a comprar memòries per proveir el seu creixent nombre de centres de dades. El frenesí inversor a la IA ha disparat el negoci dels tres proveïdors que copen el mercat de memòria, Micron, SK Hynix i Samsung Electronics, cosa que, al seu torn, els ha portat a desviar els seus recursos dels productes orientats al consumidor cap a la IA.
Els gegants de la IA han copat tanta memòria informàtica que no n’hi ha prou per satisfer la demanda mundial. Aquesta escassetat, batejada des de mitjans especialitzats nord-americans amb el terme RAMageddon (l’Harmagedon o apocalipsi de les memòries RAM), ha fet que els preus de la memòria hagin crescut gairebé un 50% durant el primer trimestre del 2026, segons TrendForce. Depenent del xip, el cost s’ha disparat fins a un 600%.
Productes més cars
Tot això impacta en el consumidor. Els fabricants d’ordinadors Raspberry Pi i Framework ja s’han vist obligats a encarir els seus productes, mentre que altres empreses com Dell, Asus, Acer, Xiaomi i Nothing han advertit que també apujaran els preus dels seus PC, tauletes i smartphones. En el sector dels videojocs, l’escassetat de RAM podria augmentar el preu de la consola Switch 2, de Nintendo, i endarrerir el llançament de la PlayStation 6.
"Molts fabricants de productes electrònics de consum "faran fallida o abandonaran línies de productes"
En el millor dels escenaris, segons The Verge, es tractarà d’uns 100 dòlars més per producte. En el pitjor, molts fabricants de productes electrònics de consum "faran fallida o abandonaran línies de productes", ha alertat Pua Khein-Seng, director executiu de l’empresa de memòria Phison i inventor del pen USB.
La memòria RAM s’ha convertit en un element tan transversal que la seva escassetat afectarà tota mena de productes en tota mena de sectors. És el cas de televisors intel·ligents, rúters de wifi, automòbils, equipament per a hospitals… Les perspectives d’aquest encariment no són optimistes. "No hi haurà alleujament fins al 2028", ha advertit Lip-Bu Tan, director executiu d’Intel.
