World Happiness Report
El principal índex de felicitat del món diu que les xarxes socials ens fan miserables
L'Informe Mundial sobre la Felicitat, recolzat per l'ONU, adverteix que l'ús intensiu de plataformes digitals danya la salut mental i el benestar dels usuaris adolescents, principalment noies, contribuint a la seva infelicitat
Carles Planas Bou
El consum passiu de xarxes socials fa que els adolescents se sentin més desgraciats. Així ho indica el World Happiness Report, el principal índex que analitza els nivells de felicitat en l'àmbit mundial.
Aquest informe, elaborat per Gallup i la Universitat d'Oxford amb el suport de l'ONU, conclou que l'ús intensiu de plataformes sembla estar afectant els usuaris més joves, particularment les noies. Aquest tipus de consum, que s'ha comparat amb una addicció, disminuiria el benestar i la felicitat dels usuaris i contribuiria a taxes més elevades de depressió i ansietat. Això també es deu a delictes com el ciberassetjament o la sextorsió, quan s'amenaça de difondre imatges íntimes de les víctimes
L'índex adverteix que les xarxes socials més "problemàtiques" són aquelles amb un flux infinit de contingut intervingut per l'algoritme que situen l'usuari en una actitud passiva davant del que veuen a la pantalla. Aquest ús "problemàtic" —estudiat per tres investigadors catalans— s'associa amb més problemes psicològics i una pitjor valoració de la vida als 43 països examinats. Aquest fenomen colpeja amb més virulència els usuaris procedents d'entorns socioeconòmics més desfavorits i, per àrea geogràfica, als països anglocèntrics.
Aquestes dades poden contribuir a consolidar la preocupació per l'accés dels joves a les xarxes socials. Austràlia va restringir el seu accés a finals de 2025 i un creixent nombre de països com França, Grècia o Portugal està estudiant seguir aquests passos. Espanya ha proposat que els menors de 16 anys no puguin utilitzar plataformes com X —abans Twitter—, Instagram, TikTok o YouTube, entre altres, una mesura encara per detallar que per ara és una declaració d'intencions. La restricció compta amb detractors que asseguren que prohibir el seu ús no resoldrà el problema.
¿Quins països són els més feliços?
L'Informe Mundial sobre la Felicitat ha tornat a situar Finlàndia com el país més feliç del món. La segueixen Islàndia, Dinamarca, Costa Rica, Suècia, Noruega, Països Baixos, Israel, Luxemburg i Suïssa. Espanya cau a la posició 41, superada per poc per Panamà i Kuwait. A l'altre extrem, els països menys feliços del planeta són Afganistan, Sierra Leone, Malawi, Zimbabwe i Botswana.
