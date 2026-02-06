Tecnologia
El motiu pel qual no has de deixar el mòbil connectat al carregador durant tot el dia
Es un hábito muy común, pero es recomendable desenchufar el cargador del móvil cuando tenga batería suficiente
Creiem que no passa res, però deixar el telèfon mòbil connectat tot el dia al carregador és contraproduent. També és molt habitual carregar el dispositiu electrònic a la nit, mentre dormim, per poder tenir energia durant la resta de la jornada.
El cas és que és recomanable carregar el telèfon mòbil únicament quan sigui necessari, sigui per bateria baixa o per necessitar més càrrega abans de sortir de casa. I et donem algunes raons per evitar deixar-lo connectat moltes hores:
- "Càrrega fantasma". Encara que no hi hagi cap dispositiu connectat al carregador, aquest endoll continua rebent energia. Es troba en standby, però funciona, com qualsevol electrodomèstic que deixis en aquest estat. Això comporta un augment en el preu de la factura de la llum.
- El mòbil queda més exposat a avaries, ja que els seus components estan més temps exposats al corrent elèctric.
- Risc de curtcircuits. En alguns casos extrems, tenir el telèfon mòbil endollat moltes hores pot ser motiu de curtcircuit.
En definitiva, amplia la vida útil del telèfon mòbil i redueix la factura de la llum carregant el dispositiu només quan sigui necessari. I quan no estiguis utilitzant el carregador, desendolla'l perquè, si no, entrarà en mode standby i continuarà consumint electricitat.
